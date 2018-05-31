一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

（中央社台北31日電）尼泊爾是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，不過尼國政府日前宣布，一座先前敲定由中國三峽集團開發的水電廠收回自建。這是尼泊爾從中資企業手中收回的第二個同類工程案。

不只尼泊爾叫停中國工程，馬來西亞新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）上任後，也擬推翻多項前任首相核定的建設，包括要與中國重新談判東海岸鐵路專案，並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

陸媒報導，東海岸鐵路是馬來西亞最大的興建中工程項目，也是中國「一帶一路」倡議下的重要工程。