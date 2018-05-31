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中央社

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

中央社2018/05/31 15:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北31日電）尼泊爾是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，不過尼國政府日前宣布，一座先前敲定由中國三峽集團開發的水電廠收回自建。這是尼泊爾從中資企業手中收回的第二個同類工程案。

不只尼泊爾叫停中國工程，馬來西亞新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）上任後，也擬推翻多項前任首相核定的建設，包括要與中國重新談判東海岸鐵路專案，並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

陸媒報導，東海岸鐵路是馬來西亞最大的興建中工程項目，也是中國「一帶一路」倡議下的重要工程。

中國國內因此發出警訊指出，中國「走出去」政策屢屢因他國政權更迭面臨困境，要成為深刻教訓。

參考消息網今天引述路透社報導，尼泊爾財政部長卡蒂瓦達（Yubaraj Khatiwada）29日說，「我們將動用尼泊爾的國內資源來建設西塞蒂（West Seti）水電項目」。他還在議會公布年度預算。

報導指出，上述宣布等於撕毀了中資企業預計花16億美元在西塞蒂河上興建裝機容量750兆瓦水電廠計畫。這是尼泊爾從中資企業手中收回的第2個此類大型基礎建設計畫。

尼泊爾2015年授權中國三峽集團建設延宕已久的西塞蒂水電項目，預計2021至2022年完工。

尼泊爾官員說，工程建設尚未開始，因為中資企業還在與尼泊爾政府就建設和稅費條件討價還價。

據報導，由中國葛洲壩集團承建、價值25億美元的布達甘達基（Budhi Gandaki）1200兆瓦水電廠計畫，去年11月遭尼泊爾取消。

尼泊爾能源部長巴夏勉鵬（Barsha Man Pun）5月8日宣布，布達甘達基開發案改採全球招標。這個做法顯示，尼國希望採取平衡中、印勢力的中間路線。

報導指出，尼泊爾一直面臨電力短缺，近500兆瓦電力是從印度進口。作為世界上最貧窮的國家之一，尼泊爾正在開發龐大的水電資源，以緩解長年電力短缺，發展因多年內戰和2015年嚴重地震而低迷的經濟。

為此，中國和印度都到這個鄰國投資開發水電。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070531

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