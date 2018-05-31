春夏性騷案倍增 北捷警獵狼專案破3案

警方獲報後立即調閱監視器畫面，循線追蹤偵辦，並於25日查獲26歲無前科的賴男到案，經查他手機內並無任何不雅照，但賴男供稱案發當晚是看到洪女美腿才臨時起意想拍照，詢後移送法辦。

台北市警察局捷運警察隊刑事組組長葉錦洲今天在記者會上表示，15日晚間8時許接獲洪姓女民眾報案，指稱她在北捷三和國中站搭乘電扶梯時，因小腿遭異物碰觸，才發現後方男子持手機偷拍裙底，驚叫攔阻不及後報案。

根據捷警統計資料顯示，去年在北捷發生的偷拍、性騷案，第1至4季分別為8、17、15和9件，又以春夏季節因天氣逐漸炎熱，發生率相對多。

葉錦洲表示，捷警隊為防止不肖色狼鎖定落單婦女伺機犯案，已於5月4日啟動「獵狼專案」，迄今共查獲移送3件偷拍、性騷案。

他說，捷警除將持續加強勤務防範作為外，也鎖定相關慣犯和台北捷運公司站務人員橫向聯繫，若發現這類列管對象入站，會立即通報捷警隊派遣刑事組便衣人員前往監控，以防止趁隙犯案。

由於夏季為偷拍、性騷案高峰期，葉錦洲呼籲，婦女在搭乘捷運時應提高防護警覺，像是搭乘電扶梯時，就要注意後方有無可疑對象持手機等物品貼近偷拍；若在車廂遇到可疑人士貼近等異常舉動，就應設法遠離並留意觀察，同時也可通報站務或警方人員請求協助。（編輯：劉政權）1070531