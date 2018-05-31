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愛台不斷電，青年護台灣　王惠美率彰化黨籍民代路跑

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/31 20:45
▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）
▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）

中國國民黨青工總會「愛台不斷電，青年護台灣」的活動繞過了大半個台灣，31日下午頂著烈陽抵達彰化，彰化縣長參選人立法委員王惠美與同黨籍民意代表上百人，聚集在員林市火車站前迎接，並高喊口號「愛台不斷電，青年護台灣」，同時提出「食安、空汙」兩大社會議題，期盼喚醒政府及社會的重視。


▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31） 

王惠美指出，在現在這個越來越疏離的社會，有這麼多關心國家發展、社會議題的青年朋友們願意「跑出來」，這是非常可貴的事，因為青年朋友們的環島路跑，再次喚醒了我們對於反空汙、反核食等議題的重視，讓我們再一次的好好想想台灣的未來該走向什麼方向。


▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31） 

由於彰化，肺癌、肺腺癌的罹患比例高於全國平均值，居住在空汙重災區，在北邊的中火以及南邊的六輕夾擊下，不只是天無三日晴，還經常烏雲罩頂，這些烏雲大都是空汙所造成的霾害。王惠美說，未來將提出打擊空汙的政策主張，盼望的是，讓彰化找回過去的藍天，讓彰化的下一代都可以遠離空汙的危害。

 
▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）

而未來，不管是公托政策還是營養午餐政策，都是為了營造更友善青年的環境，讓青年朋友願意回家鄉打拼。所以將持續提出對於彰化的願景以及青年政策，找回身為彰化人的驕傲，讓彰化重新發亮。

 
▲「愛台不斷電，青年護台灣」，王惠美率彰化黨籍民代路跑活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）

「時代考驗青年，青年創造時代」，最後整個路跑行程，王惠美帶領著所有黨籍參選民意代表路跑至員林公所，由市長張錦昆交棒給市長參選人游振雄，企盼作伙打拼之下，創造更好的彰化新時代，可以打造更好的未來，共同開創新局。

 

關鍵字彰化縣王惠美路跑青年中國國民黨
嘉基愛行二里路　堪用儀器捐嘉大何博文、鄭宇恩會勘八里污水廠

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