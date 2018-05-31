雞排妹深夜PO「浴室照」　手上「工具」太歪網友臉紅

24歲雞排妹（鄭家純）不僅外型亮麗、身材姣好，本身也相當好學，她先前赴日本就讀語言學校，近日回到台灣的她，透露第一件事不是去吃滷肉飯，而是進浴室替「他」完成一項任務，只見她PO出穿著清涼的內衣，手握「工具」的「上工照」，只不過這項「工具」一曝光卻讓大批網友臉紅，疑惑地說：「是我想得太歪了嗎？」事後雞排妹還特地公開這項「工具」的盧山真面目！
雞排妹今（31）日凌晨在IG透露，回國後的第一件事就是「幫貓貓剃毛洗澡」，她分享一張在浴室幫寵物貓剃毛的照片，照片中雞排妹右手壓著貓，左手握著電動剃毛刀來回替貓剃毛，可能是拍攝角度以及光線昏暗的關係，網友紛紛留言：「我以為只有我思想邪惡」、「第一眼嚇到」、「很像X頭」、「我很純潔沒看到」、「太情色了」！
在看到網友一陣騷動後，雞排妹也回應留言，「謝謝大家的慧眼提醒……。」還附上三個哭笑不得的表情符號，隨後她還PO出這支電動剃毛刀的特寫照「釋疑」，並寫下「…………」，似乎對網友的誤解感到無言以對，網友們在看到照片後也大笑說：「真相大白」、「被誤會的苦主出現了」、「哈哈哈哈原來如此」、「真的很像」！
▲雞排妹時常在社群曬性感照。（圖／翻攝雞排妹IG , 2018.05.31）
▲網友看到這張照片紛紛歪樓。（圖／翻攝雞排妹IG , 2018.05.31）
▲雞排妹PO照釋疑。（圖／翻攝雞排妹IG , 2018.05.31）