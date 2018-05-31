雞排妹深夜PO「浴室照」　手上「工具」太歪網友臉紅

24歲雞排妹（鄭家純）不僅外型亮麗、身材姣好，本身也相當好學，她先前赴日本就讀語言學校，近日回到台灣的她，透露第一件事不是去吃滷肉飯，而是進浴室替「他」完成一項任務，只見她PO出穿著清涼的內衣，手握「工具」的「上工照」，只不過這項「工具」一曝光卻讓大批網友臉紅，疑惑地說：「是我想得太歪了嗎？」事後雞排妹還特地公開這項「工具」的盧山真面目！

雞排妹今（31）日凌晨在IG透露，回國後的第一件事就是「幫貓貓剃毛洗澡」，她分享一張在浴室幫寵物貓剃毛的照片，照片中雞排妹右手壓著貓，左手握著電動剃毛刀來回替貓剃毛，可能是拍攝角度以及光線昏暗的關係，網友紛紛留言：「我以為只有我思想邪惡」、「第一眼嚇到」、「很像X頭」、「我很純潔沒看到」、「太情色了」！