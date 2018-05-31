地震基金求償爭議 顧立雄澄清無利害衝突

黃國昌質詢，住宅地震保險基金國際再保業務成效，國際再保是否賠償過台灣。陳明仁回答，他對此也「非常憤慨」，過去10幾年來「是零」，一毛錢都沒賠。

立法院財政委員會審查金融監督管理委員會函送財團法人住宅地震保險基金等5家財團法人107年度預算書案，顧立雄、陳明仁等人列席備詢。接獲爆料的時代力量立委黃國昌有備而來，聚焦質詢住宅地震保險基金與保險經紀公司履約問題，關於未達到合約約定的國際再保險目標費率每年降幅5%，衍生求償問題。

（中央社記者范正祥台北31日電）住宅地震保險基金董事長陳明仁今天在立法院答詢時，質疑金管會主委顧立雄干預向怡安保經公司求償；顧立雄和住宅地震保險基金總經理侯自維澄清，沒有這回事，無利害衝突問題。

陳明仁是民進黨立委陳明文的胞兄，他在答詢時公開質疑「總經理（侯自維）蓄意配合怡安保險經紀人公司提高合約價額」。面對黃國昌進一步追問，陳明仁還指出，金管會也曾經召開一個會議，顧立雄指示不要對怡安保險經紀公司求償。

陳明仁說，4月24日顧立雄在金管會18樓召開一個會議，「會議開到一半時，主委（顧立雄）請所有人都離開，只剩下他和我兩個人。那時，他很快的跟我講三件事情：第一件事是不能求償。第二件事是總經理必須留任。第三件事情，他請我自己小心，『你的業務費用亂花，你恐怕會丟掉你的工作，甚至你會跑法院。』」

談及對顧立雄的質疑，陳明仁答詢時再三強調，「我沒有說謊」。不過，陳明仁也說，「但是我沒有證據」，因為4月24日那天與顧立雄的對話，會議並沒有記錄。

列席備詢的顧立雄則在答詢時澄清，當天開會的情形，並沒有陳明仁轉述所稱的情節，「沒有這樣的事」。當天開會主要是因為住宅地震保險基金與怡安保險經紀人公司有爭議，金管會是基於「再保業務不能中斷」，並請爭議雙方提供法律意見。

顧立雄說，在那個會議之後，金管會做了一個明確裁示，「尊重住宅地震保險基金，他們要進行求償，我們都予以尊重。我們只是在業務面，希望不要開天窗。」

談及陳明仁的不滿，顧立雄表示，整件事情是住宅地震保險基金董事長與總經理有爭議，陳明仁要開除總經理。「為了解董事長和總經理之間的糾葛，又因牽涉到再保的關係，我只是安排他們大家一起來了解事情的來龍去脈，就這麼簡單。」

被陳明仁質疑蓄意配合怡安保險經紀人公司，提高合約價額的侯自維也被黃國昌點名上台說明。他在答詢時強調，「沒有這回事」，澄清絕對沒有涉及不法情事。

另外，黃國昌在質詢時出示資料，質疑顧立雄在2015年曾經擔任怡安保險經紀人公司的委任律師，有無利害衝突的問題。對此，顧立雄表示，怡安保險經紀人公司是他之前擔任律師時任職萬國法律事務所的客戶，他在過去擔任協助某案的訴訟代理人，「現在不是訴訟代理人，不是個案介入，而是再保業務能否遂行的問題。」

對於陳明仁與顧立雄等人說法不同，擔任今天財政委員會主席的中國國民黨籍召委曾銘宗裁示，移給台北地檢署偵辦。顧立雄表示，「尊重財委會的意見」。（編輯：楊凱翔）1070531