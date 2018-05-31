前跆拳女國手吸金近19億元 判刑12年半

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）前跆拳道國手徐女對外佯稱經營水產進口貨櫃生意，允諾每期可獲利5%至15%，遊說21名被害人投資，3年吸金近新台幣19億元，基隆地院審理後，依銀行法判她12年6個月徒刑。

判決書指出，徐女從民國103年4月起，利用開設補習班結識學生家長等機會，向學生家長或友人佯稱與他人共同經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7日至15日不等的「臨時單」或一個月的「固定單」。

徐女並以投資外幣買賣等不實理由，向被害人借款或遊說投資，並允諾期滿後每期可獲利5%至15%的利潤，投資初期徐女還能償還本金及給付利潤，後來因投資人數眾多且金額龐大，徐女向友人借用支票帳戶，償還投資人本金利潤。