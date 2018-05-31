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小米手機首季奪印度市占冠軍 今年可望擠下OPPO躍

鉅亨網2018/05/31 16:03
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中國手機品牌快速崛起，根據全球市場研究機構 TrendForce 最新報告，小米首季擠下三星，拿下印度市場市占率冠軍寶座，今年在低毛利的行銷策略下，預計全年生產總量有機會 OPPO 互別瞄頭，躍升至全球第四大智慧型手機品牌。

根據 TrendForce 最新報告，目前中國手機四大品牌的排名依序是華為、OPPO、小米、vivo，今年第 1 季分別位居全球智慧手機市占第三名到第六名；TrendForce 指出，第 1 季以中國各品牌表現來看，華為智慧型手機生產數量仍居中國之冠，全球排名僅次於三星、蘋果。

小米第 1 季生產總量達 2700 萬支，其中又以出貨印度表現最為突出，成功擠下三星，居印度智慧型手機品牌市占率第一；TrendForce 表示，今年小米依舊維持低毛利的行銷方式，透過米家生態鏈等周邊商品的引進、軟體服務及 AI 人工智慧開發應用等維持獲利並吸引買氣，預計全年生產總量將有機會和 OPPO 互別瞄頭，躍升至全球第四大智慧型手機品牌。

OPPO 和 Vivo 去年第 4 季受到低迷買氣的衝擊，整機庫存水位飆高，因此大幅下修生產計畫以調節庫存水位；第 1 季市場買氣回溫，通路拉貨動能復甦，整體生產總量較去年第 4 季分別成長 10% 及 2%，預估第 2 季受到旗艦新機發表及通路鋪貨帶動，將回到去年的季度生產總量水平，分別達 3300 萬支及 2900 萬支。

TrendForce 表示，在行銷策略上，今年 OPPO 和 Vivo 一改以往既廣且密的通路商、零售商布建戰略，除減少銷售據點外，也投入更多心力在經營網路電商平台，期盼透過降低管銷費用支撐利潤表現。

TrendForce 認為，以 OPPO 來說，預估今年將與小米競爭全球第四大品牌廠寶座；Vivo 與國際足球聯合會 (簡稱國際足聯，FIFA) 達成協議，為國際足聯世界盃提供 6 年贊助，其中包含 6 月將在俄羅斯舉辨的世界杯足球賽，廣告效益今年能否發揮，值得關注。

小米手機重回成長軌道，今年表現亮眼，法人看好可望有助台灣供應鏈包括鴻海 (2317-TW) 集團、英業達 (2356-TW)、友達 (2409-TW)、新鉅科 (3630-TW)、聯發科 (2454-TW) 等公司的營運。

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