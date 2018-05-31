偶像團體主唱靠酒精麻痺自己　重新出發關鍵「五月天」

MP魔幻力量主唱「廷廷」，以本名「蕭秉治」回歸歌壇、重新出發，6月8日將推出全新專輯《凡人》。蕭秉治之前飽受憂鬱症所苦，靠抗憂鬱症的藥物治療，還有酒精麻痺自己，他坦言：「當時自己很多時候，是不清醒的狀態」，而促使他想要回到歌壇的契機，就是他的師兄「五月天」。

蕭秉治罹患憂鬱症時期，有將近一年半的時間沒有出門，每天睡醒就是「喝酒」，而唯一會出門的時候，就是家裡的酒喝完了，才會出門去買。雖然生病的那段日子很難熬，不過MP的團員都會關心他。

像是團員鼓鼓都會找他去運動，還有師兄五月天的怪獸，知道蕭秉治的狀況，也主動邀約：「有什麼事可以來我家，找我聊天」，知道大家對他的關心，蕭秉治非常感動，也覺得自己一定要快點振作起來。

而讓蕭秉治想回到舞台的關鍵，就是去年五月天《人生無限公司》演唱會，當時在台下的他，看到師兄五月天像是「傳教」一樣，在舞台上表演，「覺得很想要那樣」。之後蕭秉治在美國洛杉磯，一邊創作一邊養病，終於走出憂鬱症之苦，重新出發回歸歌壇。



▲蕭秉治曾經很害怕狗，不過去年領養了一隻狗，覺得有寵物的陪伴很好。（圖／相信音樂提供,2018.05.31）

許久不見的蕭秉治，身上多了許多「刺青」，問起哪個刺青有特別的意義，他比出左手臂上的「feel the pain,heal the pain」（感受痛苦，治療痛苦）以此告誡自己，勇敢面對，並希望以自己的經驗，鼓勵所有跟他一樣的朋友，可以走出來。

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