遭批未勤跑基層 林為洲喊冤

黨務人士說，相較表態參選的新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢等都為爭取提名，早已勤跑基層，林為洲日前在臉書發文「我決定，不等了」，宣布提前啟動選戰模式，等於是「自曝其短」。

不具名黨務人士說，不只基層對林為洲有怨言，連新竹科學工業園區人士有事請託，也找不到林為洲，只能拜託新竹市選出的民主進步黨籍立委柯建銘處理。

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨立委林為洲今天針對遭黨務人士批評未勤跑基層表示，他盡心盡力在立法院把黨團幹部及立委的工作做好，為國民黨全力打拚，這樣的批評不盡公平，他也常到地方進行會勘。

林為洲下午告訴中央社記者，對於園區的事情，他接觸的也很頻繁，最近也在立法院全力推動科學工業園區設置管理條例，他在地方上也有團隊在做選民服務，也有民眾說他的服務很好，所以對於服務品質的好壞不予置評，這是見仁見智的問題。

不過，他也坦言，因為他目前擔任立委，確實很多時間都被綁在立法院，在地方的時間確實比縣議員、縣府官員少，但因為立委與地方民意代表、地方政府官員的工作性質的不同，若以此來批評他沒有勤跑基層，這有點不盡公平。

林為洲說，日前他在擔任中國國民黨立法院黨團首席副書記長、書記長的期間，正逢民進黨政府提出一例一休、公教年金改革及前瞻等爭議法案，他不敢說自己擔任立委有多優秀，但絕對是盡心盡力把黨團幹部及立委的工作做好，在民進黨居絕對多數的立法院中，為國民黨全力打拚。

林為洲表示， 每個層級的國民黨公職人員，都應各司其職， 讓民眾滿意，民眾就會認同國民黨，最終將有助國民黨形象的提升，要求議員做立委的事，立委做議員的事，這是本末倒置。（編輯：李信寬）1070531