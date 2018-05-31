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中央社

總統：周邊國家憂慮中國可能改變亞太區域現狀

中央社2018/05/31 15:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天說，中國對台灣無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是「中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀」。

蔡總統今天接見「福爾摩沙論壇：2018海事安全對話」外國專家學者，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，這段期間以來，大家都感受到亞太地區的情勢，包括韓半島的局勢及兩岸關係，都發生很多變化。亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必定嚴重衝擊全球經貿穩定。

蔡總統指出，從她擔任總統以來，「維持現狀」，確保亞太地區的和平、繁榮和發展，一直是政府所努力的目標。但是很遺憾，從中國片面啟用M503航線、軍機繞台，強迫各國民間公司更改台灣的名稱，還有對台灣的國際參與，無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是「中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀」。

蔡總統認為，中國政府這種罔顧區域穩定的做法，國際社會並不樂見，對於兩岸關係的發展也沒有任何好處。亞太區域的和平穩定是所有周邊國家必須一起努力的事情。儘管受到壓力，但台灣仍然會盡全力為區域的和平、繁榮和穩定做出貢獻。這也是為什麼政府支持海事安全對話會議，希望建立更多元的區域對話管道。

她說，上個月，政府成立了海洋政策的統合機關「海洋委員會」，展現對海洋相關事務的重視。不但要確保國家的海洋權益及漁民作業安全，也要促進海洋永續發展。

談到東海與南海議題，蔡總統表示，台灣向來主張透過多邊協商來和平解決爭端。「各國也應該重視台灣是一個利害關係國，讓台灣以平等地位，加入多邊爭端事務的解決機制」，尤其在南海海域，台灣主張「擱置爭議、共同開發」，也反對軍事化的作為。不論是環境保護、科學研究、打擊海上犯罪，或是在人道救援、災害救助上，台灣都願意持續跟各國對話合作。

另外，蔡總統強調，在面對「印太戰略」新局的同時，台灣也正在積極推動「新南向政策」；跟各國加強合作交流，是促進區域發展一定要走的路，台灣會全力以赴。

訪賓一行包括來自印度、日本、美國、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、印尼及菲律賓等國的專家學者，由遠景基金會董事長陳唐山及外交部次長謝武樵陪同，前來總統府晉見蔡總統。（編輯：林淑媛）1070531

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