總統：周邊國家憂慮中國可能改變亞太區域現狀

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天說，中國對台灣無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是「中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀」。

蔡總統今天接見「福爾摩沙論壇：2018海事安全對話」外國專家學者，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，這段期間以來，大家都感受到亞太地區的情勢，包括韓半島的局勢及兩岸關係，都發生很多變化。亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必定嚴重衝擊全球經貿穩定。

蔡總統指出，從她擔任總統以來，「維持現狀」，確保亞太地區的和平、繁榮和發展，一直是政府所努力的目標。但是很遺憾，從中國片面啟用M503航線、軍機繞台，強迫各國民間公司更改台灣的名稱，還有對台灣的國際參與，無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是「中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀」。