3大半導體類股：輝達、英特爾、博通都有「外部利多」

調研機構 Longbow Research 週三 (30 日) 對晶片製造商博通給予了「買入」評級，刺激股價攀升至 200 日均線上方，以 249.40 美元作收，距離 Longbow Research 給予博通的 295 美元目標價，又再度拉近。

週三 (30 日) 美股晶片股出現大幅波動，因為除了一些半導體公司舉辦發表會之外，財報及分析師評級也都有所影響，如博通 Broadcom (AVGO-US)、英特爾 Intel (INTC-US)、和輝達 Nvidia (NVDA-US) 等公司的股價，都在週三 (30 日) 出現較大震盪。

博通股價日線趨勢圖

英特爾則是從惠普 HP 的財報中獲益。此前週二 (29 日) 盤後個人電腦製造商惠普 (HPQ-US) 公布亮眼財報，也使供應商英特爾股價飆升至 18 年來的高水位。英特爾股價週三 (30 日) 收盤上漲 0.65% 至 55.68 美元。

惠普最新一季營收達 140 億美元，年增率為 13%。其個人電腦 PC 部門年增率為 14% 至 87.6 億美元。同時影印機和耗材業務，也為惠普財報作出了巨大貢獻。

Nvidia 推出新 AI 平台

輝達週二 (29 日) 在台灣的 GPU 技術大會上發布了幾項公告，消息圍繞著輝達的 GPU 圖形處理器。

輝達推出了人造智慧 AI 和高性能計算的第一個統一計算平台，稱為 Nvidia HGX-2。該公司在一份新聞稿中稱，雲端服務器平台提供了每秒運算 2 千兆次 (teraflops) 的處理能力。

輝達執行長黃仁勳表示，HGX-2 將成為構建模塊的雲服務器平台，意思是讓服務器製造商能夠為高性能計算和人工智慧貢獻出更強大的系統。而 4 家伺服器製造商聯想、QCT、超級微型計算機 (SMCI-US)、和 Wiwynn 也都宣布今年底將推行 HGX-2 系統的產品。

輝達股價週三收盤上漲 1.77% 來到 252.99 美元。