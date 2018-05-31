531世界無菸日　高市苓雅衞生所營造無菸檳社區

吸菸與嚼檳有礙健康及危害環境，然而吸菸與嚼檳皆是個人可以決定的行為。有鑒於此，高雄市苓雅區衛生所在5月31日世界無菸日這一天，於意誠里亞太花園廣場中庭營造〜無菸檳社區，由衛生局心衛中心股長黃玉卿、苓雅區公所區長陳進德、衛生所所長謝米枝、意誠里里長蕭長保暨志工隊、亞太花園廣場管理委員會主委楊鴻謀等人共同參與，同時為今年苓雅區「531世界無菸日暨無菸檳社區」揭開序幕，現場揭牌「無菸檳社區健康又自在」，邀請居民連署響應「531無菸日」簽名活動，並有社區健康操團體進行才藝表演。



▲531世界無菸日，無菸檳社區活動。（圖／高市衛生局提供）

苓雅區衛生所每年都會結合社區，自主營造無菸環境，過去以非法定之公園為無菸營造點，今年突破過往，首次營造住宅大樓，亞太花園廣場中庭，其住戶約200多戶，希望透由人流穿息之住宅地區，宣導彰顯禁菸戒檳之重要性，讓無菸檳概念行為深入民眾心，營造無菸無檳廣場，以維護居民健康避免菸檳危害，除了在廣場設立告示牌，並在前後門懸掛布條，後續將由管理委員會每日在廣場巡查及宣導，落實無菸檳社區。

一手菸、二手菸、三手菸或是嚼食檳榔，與癌症、心血管疾病、肺氣腫、慢性阻塞性肺等慢性疾病的發生習習相關，嚴重影響自身與他人的健康。苓雅區衛生所今年加強推廣禁菸戒檳，建立正確的健康意識與習慣，提升民眾居住的生活環境品質，藉由531世界無菸日活動由社區居民共同宣誓連署維護該社區無菸檳環境，共同努力促進社區居民健康。政府目前補助二代戒菸，呼籲吸菸民眾踴躍至合約醫療院所及藥局戒菸，相關資訊請洽苓雅衛生所‪07-5360559。‬