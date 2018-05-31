屏縣第二個失智共同照護中心成立　連結資源家屬不孤單

屏東基督教醫院失智共同照護中心今(31)日上午舉辦啟用祝福典禮，未來除了串連失智社區服務據點外，預計在19處社區及文健站開辦頭腦保健教室，並將與130家基層診所合作失智篩檢，從社區、基層診所、醫院到長照服務單位，透過個案管理，資源連結，打造失智症整合照護平台，減輕失智者家庭照顧負擔。

衛生福利部的失智症流行病學研究報告指出，全台九成以上失智者居住於家中，並有高達7成失智者未使用長照服務，再加上社區中仍有許多失智者尚待發現及診斷，有鑑於此，衛生福利部試辦「失智共同照護中心」連結失智社區服務據點，協助及早確診、建立個案管理制度、社區照護資源轉介，針對不同程度的失智個案進行生活設計與重建，提供照顧者照顧技巧培訓，以因應失智個案不同階段的照顧需求。