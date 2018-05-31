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屏縣第二個失智共同照護中心成立　連結資源家屬不孤單

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/31 16:33
▲屏東基督教醫院失智共同照護中心啟用祝福典禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）
▲屏東基督教醫院失智共同照護中心啟用祝福典禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

屏東基督教醫院失智共同照護中心今(31)日上午舉辦啟用祝福典禮，未來除了串連失智社區服務據點外，預計在19處社區及文健站開辦頭腦保健教室，並將與130家基層診所合作失智篩檢，從社區、基層診所、醫院到長照服務單位，透過個案管理，資源連結，打造失智症整合照護平台，減輕失智者家庭照顧負擔。

衛生福利部的失智症流行病學研究報告指出，全台九成以上失智者居住於家中，並有高達7成失智者未使用長照服務，再加上社區中仍有許多失智者尚待發現及診斷，有鑑於此，衛生福利部試辦「失智共同照護中心」連結失智社區服務據點，協助及早確診、建立個案管理制度、社區照護資源轉介，針對不同程度的失智個案進行生活設計與重建，提供照顧者照顧技巧培訓，以因應失智個案不同階段的照顧需求。


▲屏東基督教醫院失智共同照護中心啟用祝福典禮。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

住在屏東市的李奶奶在3年前確診失智症，時常忘記東西放在哪裡、重複購物、也記不得日期或節日，加上李奶奶開始認不得屏東和基隆老家附近的路，家人不敢再讓李奶奶單獨出門。自從去年參加屏基失智社區服務據點的課程後，家屬發現奶奶情緒變得比較穩定，笑容也多了，願意與人接觸表達意見，展現主動式的社交行為，學習能力及意願也都有增加，不再像以前封閉、躁動。

屏基自四年前即投入失智症篩檢及宣導工作，與超商及社區據點合作各鄉鎮走透透，小琉球、春日、牡丹、滿州都可見到「好鄰居健康教室」OPEN小將行動服務車深入偏鄉，已超過3萬人次參與，共有840位確診罹患失智症，百位失智症長輩納入個案管理。去年並開辦記憶門診，整合失智檢查流程，在專人服務下民眾不用再來回奔波，大幅縮短確診時間。接著成立失智共同照護中心，目前已連結五個社區據點，將因應失智者病程發展，提供全程式個管流程陪伴失智家庭，落實基層失智照護服務。
 

關鍵字失智照護中心屏基社區服務
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