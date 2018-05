亞莉安娜(Ariana Grande)與饒舌歌手麥克米勒分手後,對於這段感情似乎頗有怨言,不過也很快走出陰霾,日前與喜劇演員彼得戴維森(Pete Davidson)傳出戀情,而昨(30)日彼得在IG公開了與亞莉安娜的合照,打算公開戀情。

照片中,彼得穿著外套,戴著帽子,一手拿著紅酒杯,另外一隻手親密的摟著亞莉安娜,亞莉安娜小鳥依人的輕靠在對方身上,而彼得嘴邊帶著微笑,在貼文中寫道:「the chamber of secrets has been opened …」(譯:鎖在房間裡的祕密被打開了。)字句間似乎是在認愛。