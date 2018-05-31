戶外運動賽車遊戲 大學生設計未來機車奪金

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）大葉大學工設系學生參加上海方宇設計競賽，所設計的作品以未來機車為概念，可以騎機車參與戶外運動，也能進行賽車遊戲，獲得評審青睞，拿下金牌。

位於上海的方宇工業設計公司是一間設計專業交通工具的設計公司，專門設計摩托車、沙灘車等交通工具的設計研發工作，公司所舉辦的上海方宇設計新銳挑戰賽則以機車為主題，邀請包括大葉大學在內的台灣多間有設計相關系所的大專院校學生報名參賽。

大葉大學工設系學生王唯懿拿下金牌，不僅獲得豐厚的獎金，也獲得實習機會，未來也將參觀位於東京或米蘭的機車展；拿下金牌的王唯懿說，這次比賽主題是要設計現在到2035年給年輕人的新一代機車，於是把戶外活動以及賽車運動結合在一起。