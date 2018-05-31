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戶外運動賽車遊戲 大學生設計未來機車奪金

中央社2018/05/31 16:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）大葉大學工設系學生參加上海方宇設計競賽，所設計的作品以未來機車為概念，可以騎機車參與戶外運動，也能進行賽車遊戲，獲得評審青睞，拿下金牌。

位於上海的方宇工業設計公司是一間設計專業交通工具的設計公司，專門設計摩托車、沙灘車等交通工具的設計研發工作，公司所舉辦的上海方宇設計新銳挑戰賽則以機車為主題，邀請包括大葉大學在內的台灣多間有設計相關系所的大專院校學生報名參賽。

大葉大學工設系學生王唯懿拿下金牌，不僅獲得豐厚的獎金，也獲得實習機會，未來也將參觀位於東京或米蘭的機車展；拿下金牌的王唯懿說，這次比賽主題是要設計現在到2035年給年輕人的新一代機車，於是把戶外活動以及賽車運動結合在一起。

王唯懿表示，他所設計的機車可以在戶外滑雪，也可以像賽車遊戲一樣，在特定的場地中分組進行競速遊戲，機車手把可以拆下來當成光劍，進行分組對抗遊戲，成為年輕人夢想中的未來機車。

至於蘇煒傑、范博凱拿下銀牌的作品，則是結合機車以及身障者的需求，蘇煒傑說，考量到身障者的需求，他們將機車靠墊大幅延長，挪移座位，同時能調整上下車的高度，讓車體能兼顧多種使用者的需求。

擔任指導老師的德國籍教授約翰蓋格（JohannGeiger）透過翻譯指出，上海方宇公司是由台商成立專門投入機車設計的國際級公司，同學們脫穎而出，代表已通過世界重量級評審的嚴格考驗，他們也藉由參賽擴展自己的眼界，在設計領域更上一層樓。（編輯：張銘坤）1070531

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