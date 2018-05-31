西瓜癌爸拚命採收 熱情訂單湧入依序出貨

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）雲林縣四湖鄉單親瓜農呂榮騰口腔癌術後引發骨壞死，醫囑開刀治療，他為了扶養兩名女兒及雙親，堅持本季西瓜採收後才安心去開刀，熱情訂單湧入。他今天表示，將依序出貨。

陽光社會福利基金會今天發布新聞指出，呂榮騰（人稱西瓜爸爸）是受助家庭之一，他透過基金會感謝各界熱情訂購，將會依序出貨，也呼籲大眾關懷其他癌友家庭，幫助度過難關。

陽光基金會雲嘉中心主任崔詠欣說，西瓜爸爸11年前罹癌第三期，開刀切除1/3舌頭，辛苦撐過放射線與化學治療，顏面部分受損，說話不清楚，許多人看了敬而遠之，他含淚吞肚，直到參加陽光基金會講座，經癌友鼓勵，復健後舌頭靈活度大增，重拾信心與希望，學習種植西瓜，摸索3年，終於種出大又甜的西瓜。