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中央社

西瓜癌爸拚命採收 熱情訂單湧入依序出貨

中央社2018/05/31 16:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）雲林縣四湖鄉單親瓜農呂榮騰口腔癌術後引發骨壞死，醫囑開刀治療，他為了扶養兩名女兒及雙親，堅持本季西瓜採收後才安心去開刀，熱情訂單湧入。他今天表示，將依序出貨。

陽光社會福利基金會今天發布新聞指出，呂榮騰（人稱西瓜爸爸）是受助家庭之一，他透過基金會感謝各界熱情訂購，將會依序出貨，也呼籲大眾關懷其他癌友家庭，幫助度過難關。

陽光基金會雲嘉中心主任崔詠欣說，西瓜爸爸11年前罹癌第三期，開刀切除1/3舌頭，辛苦撐過放射線與化學治療，顏面部分受損，說話不清楚，許多人看了敬而遠之，他含淚吞肚，直到參加陽光基金會講座，經癌友鼓勵，復健後舌頭靈活度大增，重拾信心與希望，學習種植西瓜，摸索3年，終於種出大又甜的西瓜。

崔詠欣指出，西瓜爸爸單親扶養兩名女兒及年邁雙親，堅持本季西瓜採收後才能安心再去開刀，消息傳出引發熱情認購電話湧入，西瓜爸爸表達將依照訂單順序出貨，也感謝各界關懷。

崔詠欣表示，陽光基金會每年服務1800戶因燒傷意外、口腔癌等疾病以致生活陷入困境的家庭，提供身心重建、居家護理、經濟補助、就業支持、家庭支持與關懷等，歡迎各界共伸援手，相關訊息請洽詢基金會。（編輯：管中維）1070531

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