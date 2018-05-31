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三峽興隆宮十二婆祖　分工仔細帶你一探究竟

保庇2018/05/31 16:07
三峽興隆宮十二婆祖　分工仔細帶你一探究竟（圖／保庇）
三峽興隆宮十二婆祖　分工仔細帶你一探究竟（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）十二婆祖也稱為「十二婆姐」，傳說十二婆祖為「臨水夫人」、「註生娘娘」的部屬（或俾女），臨水夫人和註生娘娘為婦女、小孩的守護神，尤其是安胎、助產這方面，因此十二婆祖的神力、功效也就跟臨水夫人和註生娘娘相似。

唐朝閩地（現福建一帶）有一婦人陳靖姑曾學習過法術，就算身懷六甲還是心繫鄉里，儘管大腹便便行動不方便依舊每天設壇辦事、驅魔斬妖；在一次旱災中，陳靖姑設壇祈雨，天下紅雨解除乾旱危機，但也因為太過賣力不幸流產而亡。傳說，陳靖姑在斷氣前曾說過：「我死後必定成神，要專門救助難產的婦女」，在陳靖姑過世後，村民們也建廟立祀陳靖姑，並尊稱其為臨水夫人、註生娘娘。（註生娘娘的前身究竟是不是陳靖姑也有其他說法）

三峽興隆宮註生娘娘。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮註生娘娘。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）

那麼，陳靖姑一介平民為什麼能夠擁有這麼多部屬呢？有許多說法，但比較常聽到的是，當時盛傳白蛇精偷潛入宮中，且幻化成王后的樣子，閩王聽聞陳靖姑法力高強，便拜託陳靖姑入宮收妖，後成功收服白蛇精後，閩王便賜36位宮女給陳靖姑。

另一種說法是，白蛇精潛入宮中幻化成王后，吃掉了後宮36位宮女，閩王請來了陳靖姑收妖，陳靖姑事後將36為宮女的白骨灑上法水，36位宮女就復活了！但因為閩王對這些宮女有所顧忌，便直接送給了陳靖姑。

當然還有其他說法，但這36位宮女就是十二婆祖的由來，等等！是不是覺得人數上面兜不太起來？36婆祖縮編成12婆祖的確切原因和時間並沒有確切的資料，但跟「婆姐陣」應該有密切關連性，因為時代演變，要一次找到36位婦女來扮演36婆姐確實有難度，且廟會、陣頭文化也逐漸式微，這有可能就是36婆姐被裁員的原因（誤！沒有被裁員啦！）。

三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）
三峽興隆宮的十二婆祖像，清楚標示出每一位婆祖的職責。（圖／三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽）

從十二婆祖分別的職責分配就可看到過去和現在的觀念落差，十二婆祖身邊、手上的孩子都是男生，且還有「轉生婆祖」和「註男女婆祖」，現在當然是提倡男生、女生一樣好的觀念，只是也可以從婆祖身上看出過去的觀念。

 

資料參考（多看多保庇！）：

三峽興隆宮媽祖廟-三峽媽
婆祖信仰

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關鍵字三十六婆祖十二婆祖臨水夫人註生娘娘陳靖姑
安平伍德宮　擁有王船水手會這個神明很少見／花壇茄苳王公

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