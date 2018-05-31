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〈年度網路女皇報告〉美國人去年每日滑手機近6小時

鉅亨網2018/05/31 16:34
鉅亨網 / NOWnews
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知名矽谷風險投資家 Mary Meeker 週三 (30 日) 發佈長達 294 頁的網路趨勢報告，其中一個主題提到，根據數據，美國人智慧手機的使用程度比過往高出許多。

美國人每日在數位媒體上花費 5.9 個小時，年增 4%，這是創紀錄的數據。

同時，用戶比過往更常在手機上瀏覽數位媒體，每日要花 3.3 個小時滑手機，年增 6%。

移動裝置視頻也持續成長，全球每日在智慧手機上觀看影視內容的平均時間，幾乎達 30 分鐘，較 2012 年不到 10 分鐘的平均時間增加了 300%。

有趣的是，2017 年是全球智慧手機出貨量成長持平的第一年，當年網路用戶新增率也下降，與 2016 年新增 12% 比較，2017 年僅新增 7%。該報告指出，這是因為全球約有一半人 (36 億人) 已上網，所以成長速度放緩。

該份報告其他重點摘要如下：

1. 亞馬遜的 Echo 正快速成長，其成功凸顯出聲控音響市場的整體成長，2017 年第四季底已有 3000 萬個 Echo 啟用，較前一季大增 1000 萬個設備。

2. 訂閱服務在 2017 年蓬勃發展。Netflix 用戶達 1.18 億人，年成長 25%，而 Spotify 也大增 48% 至 7100 萬名訂戶。或許受到川普點閱支撐，《紐約時報》訂戶達 300 萬人，年增率有 43% 之多。

3. 電子商務的市佔率持續攀升，不斷吸走實體店的購買人潮，實體店銷售額下降，而零售銷售的網路業務占比達 13%，10 年前僅只 5%，也較一年前占比 12% 上升。2017 年美國電子商務銷售額成長率自前一年的 14% 上升至 16%，其中亞馬遜拿下該銷售額的 28%。

4. 大眾對醫療保健的花費更多，意味他們必須更注重價值。Meeker 提問，「市場力量最後會不會到醫療保健上，並使其為消費者降價？」她預期醫療保健公司會提供更現代的零售體驗，以更便利的辦公空間、數位化的交易和隨需求選擇的藥品服務。

5. 大眾加速適應新技術的時間。美國人花了約莫 80 年才適應洗碗機，但消費性網路卻不到 10 年就變得很普遍。預計科技也將會打亂我們的工作方式，好比美國人在 1990 年代自農業轉服務業一樣，就業類型也將不斷變化，這次預計隨需求選擇和網路相關工作會是主宰。

6. 網路領導者如谷歌和亞馬遜會提供更多 AI 服務平台，因為 AI 占企業支出的比例越來越高。

7. 中國正迎頭趕上欲成為全球最大網路公司的樞紐。目前在全球市值 20 大網路公司中，有 9 家就來自中國，另外 11 家來自美國。但 5 年前，中國僅有 2 家，美國 9 家。

8. 移民在美國科技公司中仍是重要組成份子，超過一半的美國最有價值的科技公司是由第一代或第二代移民所創辦，例如 Uber、特斯拉、WeWork 和 Wish 均有第一代移民創辦人。

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