〈年度網路女皇報告〉美國人去年每日滑手機近6小時

知名矽谷風險投資家 Mary Meeker 週三 (30 日) 發佈長達 294 頁的網路趨勢報告，其中一個主題提到，根據數據，美國人智慧手機的使用程度比過往高出許多。

美國人每日在數位媒體上花費 5.9 個小時，年增 4%，這是創紀錄的數據。

同時，用戶比過往更常在手機上瀏覽數位媒體，每日要花 3.3 個小時滑手機，年增 6%。

移動裝置視頻也持續成長，全球每日在智慧手機上觀看影視內容的平均時間，幾乎達 30 分鐘，較 2012 年不到 10 分鐘的平均時間增加了 300%。

有趣的是，2017 年是全球智慧手機出貨量成長持平的第一年，當年網路用戶新增率也下降，與 2016 年新增 12% 比較，2017 年僅新增 7%。該報告指出，這是因為全球約有一半人 (36 億人) 已上網，所以成長速度放緩。