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〈興勤法說〉兩岸四廠區啟動擴產 營運逐季增溫

鉅亨網2018/05/31 16:44
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被動元件保護元件廠興勤 (2428-TW) 表示，由於產能吃緊，因此包括台灣楠梓、湖北宜昌、江西景德鎮、廣東東莞等四大廠區已陸續啟動擴產計畫，其中楠梓廠已添購設備，今年將增加 20% 產能。

興勤今 (31) 日召開法說會，總經理何益盛表示，今年營運可望逐季向上，同時受惠於管理及自動化效益，全年毛利率有望站穩 35-36%，並持續朝 40% 大關挺進。至於今年第 1 季營運成績不如去年同期，興勤表示，就毛利率角度來看，其實並沒有太大差異，獲利絕對數字因為所得稅率增加，以及海外子公司獲利未匯回所提列的稅款，因此出現下滑，但是本業依然持穩。

展望第 2 季，興勤表示，將較第 1 季明顯回溫，其中新台幣回貶，因此匯兌部分，將從第 1 季的匯損轉為有收益，本業部分，因為訂單滿手，隨著新產能陸續加入，也將推升營收走揚，整體營運將逐季成長。

對於目前的產品訂單狀況，興勤表示，基本上都是供不應求，為了滿足客戶訂單，公司已經擬定了擴產計畫，其中台灣楠梓廠已經陸續添購新設備，將擴充貼片型產能，預計將可增加 20% 產能，另外台灣也將續找新地擴產，將規劃比目前楠梓二廠數倍的產能。

至於中國廠區部分，興勤表示，常州廠將擴充傳感器產能，宜昌也要進行設備更新及新增，景德鎮廠也有擴充前端製程產能，東莞廠原本計畫將購地設廠，也決定改為租廠，以增快擴產速度。

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