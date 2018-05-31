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全球智慧機回溫 Q1產量年增5.3%

中央社2018/05/31 16:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北31日電）TrendForce調查，中國4大品牌華為、OPPO、小米、Vivo帶動全球首季智慧機產量年增5.3%，看好第2季中國4大品牌旗艦新機鋪貨，加上海外市場拓展，估第2季全球總產量將季增5%。

根據全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，回顧今年第一季智慧型手機市場，季初延續去年第4季的低迷買氣，一直到2月底市場需求轉旺，品牌廠才開始積極備料。再加上中國4大品牌華為、小米、OPPO、Vivo第一季表現突出，帶動全球智慧型手機生產數量達3.4億支，相較去年同期成長5.3%。

展望第2季，TrendForce表示，由於中國四大品牌受惠旗艦新機的鋪貨效應，其海外市場的拓展預估也將帶來不錯的收益，全球智慧型手機生產總量可望較第一季成長5%。

調查今年全球首季智慧機市占排名，三星、蘋果依舊位居市場冠亞軍，市占率分別為21.4%、16.4%，預估第2季市占分別為20.4%、11.4%。

觀察中國各品牌表現，華為智慧型手機生產數量仍居中國之冠，全球排名僅次於三星、蘋果，華為第一季市占11.7%，生產總量較去年同期成長10%，第2季持續受惠旗艦新機的熱銷，TrendForce預估生產總量有機會成長8%，市占有望來到12%，甚至有機會超車蘋果，來到全球第二的地位。

小米第一季生產總量達2700萬支，其中又以出貨印度表現最為突出，成功擠下三星，居印度智慧型手機品牌市占率第一，全球市占7.9%，位居第5；第2季市占預估達8.5%。

TrendForce觀察，2018年小米依舊維持低毛利的行銷方式，透過米家生態鏈等周邊商品的引進、軟體服務以及AI人工智慧開發應用等維持獲利並吸引買氣，預計全年生產總量將有機會和OPPO互別苗頭，躍升至全球第4大智慧型手機品牌。

OPPO和Vivo去年第4季受到低迷買氣的衝擊，整機庫存水位飆高，因此大幅下修生產計畫以調節庫存水位。

TrendForce觀察，第一季市場買氣回溫，通路拉貨動能復甦，OPPO和Vivo整體生產總量較去年第4季分別成長10%及2%，首季市占分別為8.2%、5.7%，預估第2季受到旗艦新機發表以及通路鋪貨的帶動下，將回到去年的季度生產總量水平，分別達3300萬支以及2900萬支，市占分別為9.2%、8%。

在行銷策略上，TrendForce觀察，今年OPPO和Vivo一改以往既廣且密的渠道商、零售商布建戰略，以OPPO來說，預估今年將與小米競爭全球第4大品牌廠寶座；而Vivo與國際足球總會（FIFA）達成協議，為國際足總世界盃提供6年贊助，其中包含6月即將在俄羅斯舉辨的世界杯足球賽，廣告效益今年能否發揮，值得關注。（編輯：趙蔚蘭）1070531

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