廣編／華語101帶我去旅行　跟Youtuber遊臺灣

教育部國際司司長畢祖安在致詞時提到，過去外國學生常覺得學習華語是件非常困難的事情，一想到文字辨識書寫、發音，就讓學生卻步，考量許多外國人的語言學習動機來自對文化的嚮往，透過旅遊、節慶活動等引導外國人士接觸華語，應可讓學習變得更加有趣。

為吸引外國人來臺學華語，教育部訂於107年5月31日假臺大醫院國際會議中心舉辦「華語101，帶我去旅行」華語文教育推廣記者會，會中將推出線上學習華語的新模式，包含「華語101」即學即用線上教材，並透過Youtuber介紹臺灣文化特色及華語學習內容。

為此，教育部特別邀請臺北市立大學張于忻教授針對來臺短期停留者設計「華語101」線上教材，張老師擁有近20年的華語文教學經驗，其所編寫的華語文教材於今年獲選為聯合國內部課程輔助教材，開創了聯合國採用臺灣教材的先例。而「華語101」是為了基礎生存研發的語言學習教材，第1期內容包含「住宿」、「購物」、「點餐」、「交通」及「急難教助」等單元，教材完成後不僅能立即讓在臺外籍學生、旅客使用，未來也能讓華語學習者應用於華語使用地區。

另方面，為吸引年輕族群的目光、提高外國學子來臺學習華語意願，教育部邀請身兼網紅與臺灣女婿雙重身分的YouTuber小貝（Logan D. Beck）合作拍攝2支結合文化及華語文教學的推廣影片。首支『大甲媽祖繞境篇』於Youtube頻道上架首日即獲得約5萬次點閱收看，目前瀏覽數已超過15萬次。在本次記者會上也安排台南知名小吃糯夫與知名YouTuber小貝（Logan D. Beck）共同演出夜市情境劇來演示『華語101』教材之內容。

乘著全球華語文學習熱潮，教育部自102年推出「邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫」，積極推動華語文教育輸出並開拓海外華語文教育市場。在此計畫下，教育部除輔導華語文教育機構提升整體營運品質、補助華語文教學人員前往海外數十個國家推廣華語文教學，於105年成立「全球華語文教育專案辦公室」（Office of Global Mandarin Education）統籌辦理行銷推廣作業，並自106年邀請交通部觀光局等單位共同推出「臺灣觀光學華語」計畫，整合觀光與華語學習資源，開發創新課遊程華語學習模式。相關華語研習資訊皆可在「華語文教育全球資訊網」查詢