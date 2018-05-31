美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）之名來自極權諷刺小說「1984」作者歐威爾（GeorgeOrwell）。西方學者常以「歐威爾主義」（Orwellian）一詞，形容中國在思想及控制宣傳上採取的極權壓迫方式。

美國駐中國大使館7日曾在中國社群平台微博發出「新聞秘書就中國的政治正確發表聲明」，批評中國民航局要求外國航空公司更改台港澳的標識以符合共產黨的標準，「是奧威爾（歐威爾）式的胡言亂語」。

（中央社台北31日電）美國駐中國大使館29日首度在微博官方帳號公布中文版的中國2017年人權報告。由於中國不便刪美國使館的微博，有評論認為，美國此舉令中國當局十分頭疼。

美國大使館29日中午在微博貼出「現在有中文版了」訊息，並附上「中國（含西藏、香港和澳門）2017年人權報告」中文版全文連結，內容達約8萬字。

中國人權報告第一節就出現「政治犯、2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波在警方的羈押中因肝癌病逝於瀋陽醫院」，以及「2015年7月的『709』大抓捕中逮捕了300名人權律師及法律助理」等先前被中國大陸網管封鎖的內容。

中央社記者查詢，截至今天下午4時，中國新浪這則微博下方共有881則評論，轉發1597次，2714次按讚。網友評論說：「為什麼中國發生的新聞，我卻通過美國才了解到？」

雖然有網友留言「半天點不進去，什麼網站。還是中國牆大」，顯示轉評受到不同程度的限制，但相關連結未被刪除或封鎖。

自由亞洲電台（RFA）中文網報導，這是美國駐中國大使館首次在微博上發布中文版的中國人權報告。

報導引述媒體人徐祥表示，不清楚這些微博與中美貿易糾紛有沒有關係，但「這是一個很滑稽的事情，也是一個前所未有的事情，美國駐華（中國）大使館用中國管轄的一個社會公眾媒體，發出了一篇針對中國的2017白皮書」。

徐祥認為，「中國政府很頭疼，封也不是，封了顯得你小家子氣。不封又會讓更多的民眾看笑話，也會讓朝廷的形象受損。」

美國國務院4月發布這份人權報告時，中國外交部曾指責美國「試圖通過這種方式干涉中國內政、影響中國發展」。（編輯：馮昭/邱國強）1070531