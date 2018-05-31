總統盃黑客松 衛福部3隊進入最後決選

衛生福利部配合國家發展需求，展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，參與這次活動，共有3組進入最後決選，成果豐碩。

（中央社台北31日電）衛生福利部參與首屆總統盃社會創新黑客松，組成專業團隊包括「滿福保隊」、「OHCA急鋒隊」、「零時差隊」，分別訴求守護脆弱兒童與家庭、及時搶救生命、降低離島緊急醫療夜航及不必要後送，進入最後決選。

其中「滿福保隊」是由衛生福利部社政、心衛、統計、資訊業務單位及高雄市立大同醫院主任周柏青所組成的跨專業團隊，在「強化社會安全網計畫」架構下，期望運用大數據分析，找出兒虐高風險因子並建構風險預測模型，經跨系統資料勾稽進行案件風險預判，供社工擬訂服務計畫時參循，以守護每個脆弱兒童與家庭，讓所有小生命都有成長茁壯的機會。

另外，有鑑於全國每年約2萬人猝死，救活率不到3%，每晚一分鐘急救，活命機會將減少10%，由台北市政府消防局、衛生福利部醫事司及財團法人中保關懷社會福利基金會組成專業團隊「OHCA急救先鋒隊」，開發「全民守護者」APP，希望召喚守護者在救護車到之前先救人，更及時搶救生命。

離島緊急醫療每年2百多件後送，夜航比率40%、風險提高3倍，最大問題是民眾對在地醫療沒信心，「零時差隊」由衛生福利部護理及健康照護司、中央健康保險署、台北榮民總醫院、台東馬偕醫院組成，期望透過電子化會診平台，導入多方資訊共同決策，以降低夜航及不必要後送，並改善醫病關係。

主辦單位中華文化總會副秘書長李厚慶表示，健全的衛生服務體系是民眾最切身的權益，這次「總統盃社會創新黑客松」的活動，透過團隊運用跨界合作及資料治理的方式，期望能強化作業平台、拓展全方位照護體系、守護及精進全民健康與福祉。（編輯：黃瑞弘）1070531