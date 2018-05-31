〈房產〉信義房屋：雙北市住宅交易5月增溫 買氣可望

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 統計 5 月全台門市前 29 日交易表現，全台交易量月減 5%，但年增幅達 12%，今年 5 月的房市買氣比去年同月佳，同時，統計數據也顯示雙北市買氣持續回溫當中，且買氣有可能延續到第 3 季。

信義房屋統計 5 月該公司門市，台北市交易量年增逾 3 成，新北市則年增約 18%，雙北市的買氣都明顯優於去年同月，另外，高雄市也見買氣逐漸回籠，交易量呈現年、月同期比雙雙增加的表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市從跌勢轉為盤整後，買賣雙方雖不認為房價會反轉向上，但對於價格看法也不像兩、三年前那麼悲觀，尤其是交易量能萎縮最為明顯的雙北市，在房價止跌回穩後，買氣回籠帶動交易量明顯回升。