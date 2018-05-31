分屍嫌解剖　家屬走「特殊通道」？王薇君痛批：王X蛋

朱男狠心殺害黃姓女友，更殘忍地將遺體分成 16 塊掩埋， 28 日凌晨他得知警察找上門，疑似畏罪在新莊上吊自殺。由於死者內臟至今仍下落不明，外界猜測可能被沖進馬桶，甚至是被朱男吃下肚，檢警今日上午在板橋殯儀館相驗朱男遺體，法醫解剖後，並未發現有內臟，檢體將再送往研究所進行化驗，進一步釐清案情。

新北市板橋朱姓男子狠殺黃姓女友分屍後，疑似畏罪在 28 日上吊自殺，檢警今（ 31 ）日相驗朱男遺體，中華民國兒童權益促進協會理事長、「王昊姑姑」王薇君到場等待朱男家屬，得知朱男家屬從另外一處通道進入解剖室後，氣得大罵「王八蛋！憑什麼你們就可以走特殊通道！」

中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君今日上午也到場等候，但等了一個多小時都不見朱男家屬現身，事後才得知他們已從另一處通道進入解剖室，氣得大罵「王八蛋！憑什麼你們就可以走特殊通道！」同時指出，案發至今，朱男的家屬都未用任何形式向死者家屬道歉，就連外界猜測他們知情甚至協助湮滅證據，也沒有任何說法。

王薇君也在臉書發文痛批「這個國家對待加害人和家屬真是好貼心啊！加害人竟然被『高規格禮遇』？不想被拍攝可以走特殊通道（同案，被害人家屬沒有），不想被拍攝解剖室鐵門放下來 5 分之 3 （同案，被害人家屬沒有）。」

對於朱男父母日前要求檢警不要解剖兒子遺體，更說「一命換一命，他已經受到應有的懲罰了」，王薇君也不滿地反問「你們說一命抵一命是什麼意思？給你們機會再重新說一次，我們不會像你的兒子這麼兇殘，不給人活下去的機會！」

