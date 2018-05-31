3-4月發票15人中千萬　有人花5元加油成千萬富翁

今年3-4月期統一發票開獎結果，獎金1000萬元特別獎的中獎號碼為「12342126」；獎金200萬元特獎的中獎號碼為「80740977」。3組頭獎中獎號碼分別為「36822639」、「38786238」、「87204837」，另增開2組六獎的中獎號碼為「991」及「715」。

財政部31日公布今（2018）年3-4月期統一發票中獎清冊，共有15張發票中得1000萬元特別獎，亦有12張發票中了200萬元特獎，其中有人在新北市板橋透過紅利折抵45元後，只花5元加油，就抱走千萬元獎金，也有人在嘉義新港花10元買五金也中了千萬元，堪稱最幸運的人。

財政部31日公布中獎清冊，今年3-4月期統一發票共開出15張千萬元特別獎，其中消費金額在百元以下有10張，其中金額最低竟只花5元在新北市板橋區中山路2段中油埔墘加油站加油，以紅利折抵45元後，付了5元就中了千萬元特別獎。

再來是在嘉義縣新港鄉宮前村中山路72巷「俗俗賣生活廣場」花10元買五金，結果也中了千萬元；還有人在台中市中區民族路9、11號全家超商開出的20元礦泉水發票。

至於消費金額最高則是在新竹縣統一超商花9038元預購年輪蛋糕及肉紙等，但也中了千萬元特別獎。另有人在台北市大安區金山南路的中華電信台北營運處繳電信費699元及在桃園市欣桃天然氣公司繳了532元天然氣費，亦各抱走千萬元。

在200萬特獎部分，這期也開出12張中獎發票，消費金額在百元以下也有8張，金額最小是在嘉義水上鄉水上村中正路161、163號全家超商花10元買養樂多，就中了200萬元，而金額最大則是在台南市永康區中華路630號里仁開出的589元沙拉醬、小黃瓜等12項食品發票。