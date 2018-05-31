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館長痛批政府「錢一直送國外」　律師吐槽揭5大盲點

編輯中心／綜合報導2018/05/31 17:16
▲蔡英文總統日前宣布捐 100 萬美元給 WHO ，引館長陳之漢痛批「做凱子」，律師林智群昨（ 30 ）日在臉書 PO 文，點出館長的 5 個盲點。（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）
▲蔡英文總統日前宣布捐 100 萬美元給 WHO ，引館長陳之漢痛批「做凱子」，律師林智群昨（ 30 ）日在臉書 PO 文，點出館長的 5 個盲點。（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）

蔡英文總統日前宣布，捐贈 100 萬美元給 WHO ，讓成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢相當不滿，痛批政府根本是「做凱子」，引起許多網友共鳴。不過，律師林智群昨（ 30 ）天在臉書 PO 文，點出館長的 5 個盲點「一個政府有沒有省錢，要看整體的數字；另外，外交跟教育預算本來就是不同領域，不能混為一談」。

館長日前在直播上憤怒表示「少子化補助才 2 億，你隨便國外捐 8 億、 9 億、 10 億、 100 億或是 200 億，人民不發火嗎？」「非洲人什麼時候在經濟上幫助過台灣，你為什麼要去幫助人家，互利互惠的原則，請你解釋給我聽？不是只是乾給錢，台灣人民苦哈哈」。

律師林智群昨天在個人臉書發文表示，自己對於館長的行為相當值得尊敬以及敬佩，但「館長可能是太氣憤，才會有些事情沒有想清楚」。

林智群認為，蔡政府跟前兩任相較之下是比較會省錢的，每年不但沒有再借錢，還讓債務 1 年短少了 47.5 億元，說蔡英文亂花錢，是有問題的說法，至少從國家整體財政來看，是看不出來，拿一件事，就說政府亂花錢是以偏概全。

林智群感嘆地表示「當然有人說，國家都沒錢了還亂花錢，這個我認同」，但林智群認為，每一個計畫都可以討論，不能夠一竿子打翻一船人，覺得政府不能進行大型的計畫。他也提到，國家的每個預算有一定配置，教育占多少、外交占多少等等，每個預算要怎樣運用，都是政府會去規畫或是決定的，彼此間沒有辦法挪用。

林智群強調，「台灣在 1997 年被列入已開發國家，大家覺得自己口袋沒有錢，是貧富差距的問題，是財富集中在財團手中的問題，台灣本身不是窮國，一個稅入 2 兆的國家，捐 100 萬美金出去，等於年收 2 億的人捐 3000 做公益，館長年收沒有 2 億（如果有算我失敬），每年都願意捐款好幾百萬出去，怎麼會覺得年收入 2 億的台灣，捐 3000 元出去是不對的事情。」

針對幼兒園太貴的問題，林智群認為幼兒園並非國民義務教育，各縣市政府處理的方式，都是給予一定的補貼，進而減輕家長負擔。館長認為政府都沒做事，或許過於武斷。他強調，不能從一兩件小事情就斷定政府有沒有省錢「不過館長本來就是心直口快，他可能沒想這麼多吧！」

關鍵字館長陳之漢律師林智群蔡英文外交
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