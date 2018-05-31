對發票了嗎？最低只花5元加油 就是千萬元得主

財政部賦稅署今 (31) 日下午公布今 (2018) 年 3-4 月期統一發票中獎清冊，共有 15 位千萬特別獎得主以及 12 位 200 萬元特獎得主，其中千萬發票消費金額最低的開在新北市板橋區中山路的中油，扣掉紅利卡抵減 45 元後，該幸運兒實際只花 5 元加油就中千萬大獎，其次則開在嘉義縣新港鄉俗俗賣生活廣場花 10 元買五金商品。

另 13 張千萬中獎發票，消費在 100 元以下，包括開在台中市中區全家建民門市花 20 元買飲品、新北市永和區永和路 2 段麥當勞花 50 元買食品和飲品、桃園大園區華膳空廚花 60 元買食品、台北市大安區嘟嘟房花 75 元繳停車費、桃園市中壢區家樂福花 79 元買紙張用品、彰化縣員林市全家花 79 元買用品、高雄市楠梓區 Kapamilya sari-sari store 花 85 元買用品、台北市大安區 Wendel's 花 98 元買食品。