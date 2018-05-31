陳美鳳頂超Q妹妹頭演古裝　仙氣再升級美翻

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳在新八點檔《大時代》中，演出關鍵人物「武則天」，這次演繹年輕時期的武則天，更找「台灣國寶」唐美雲學身段跟口條，前後花費一個月，陳美鳳更把台詞一次又一次的抄寫，讓她笑說好像回到小學被罰寫課文一樣。
陳美鳳在劇中穿著手工訂製蘋果綠的五品才人服，搭配厚瀏海的娃娃頭，模樣十分可愛。陳美鳳坦言一開始讀本就很緊張，因為戲裡要講的是文言文的台語，拜訪過老師唐美雲之後，每天都聽著唐美雲的聲音入眠。陳美鳳表示，隔了兩年再接八點檔，竟是ㄧ個完全不熟悉的古裝角色，壓力非常大，但看到製作單位的用心，決定也給自己一個不一樣的作品。
▲唐美雲（左）指導陳美鳳。（圖／民視提供，2018.05.31）
《大時代》由知名製作人王珮華操刀，楊海薇、葉鳳英編劇創作，加上陳美鳳、江祖平、王瞳、邱琦雯、Gino、江俊翰、吳皓昇等優秀演員將演繹不同世代甚至跨越了1400年時空的女人故事，以1950年代後期的台灣社會為背景，搭配紡織業的興衰起伏 ，由ㄧ塊玉觀音，牽動前世輪迴 、因果相應 、緣起滅的遺憾及圓滿 ，耳目一新的新戲格外令人期待。
▲陳美鳳穿著古裝、搭配妹妹頭，相當適合。（圖／民視提供，2018.05.31）