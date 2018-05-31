NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼真的夠強　先發就敲二壘安打互聯網觀察報告：AI成下波大熱門8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

提案撤竹縣全民調 姚江臨：非針對任何人

中央社2018/05/31 16:58
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北31日電）中國國民黨中常委姚江臨今天表示，昨天提案撤銷新竹縣長選舉全民調決定人選，並非針對任何人，而是將球丟回中央提名協調小組，有更靈活的提名策略運用，並對成敗負責。

國民黨新竹縣長提名難產，國民黨中央常務委員會昨天通過姚江臨等多名中常委所提臨時動議，撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理，全民調、徵召與開放參選都是可能選項。

姚江臨下午接受中央社記者訪問表示，「大家都看不下去了」，年底縣市長選舉，國民黨只剩新竹縣未提名，不能因為選情複雜就一直拖；新竹縣是國民黨執政縣市，拖無法解決問題，只是拖垮士氣，逼得中常委不得不出來當壞人。

他說，中央提名協調小組原先希望地方自行整合，但大家都知道有一定難度，中央提名協調小組擁有相當大權力，應該多負點責任。

外界質疑是為卡立委林為洲，姚江臨表示，中央提名協調小組開過3次協調會，第3次協調會的全民調結論，表態參選5人只有3人簽名確認，並非所有人都同意；他所提臨時動議並非針對任何人，而是把球丟回黨中央，授權中央提名協調小組有更靈活的策略運用。

連署臨時動議的中常委江碩平表示，新竹縣是國民黨優勢選區，如果分裂，縣長寶座恐拱手讓人；中常委對於提名擺不平都看不下去，提出臨時動議也是為給黨中央一點壓力，讓黨中央決定提名人選，並負全責。

江碩平說，黨內5人表態參選新竹縣長，最有實力的知名度不高，但沒有實力的卻知名度最高，知名度高不代表支持度就會高；究竟採用何種方式決定人選，黨中央會儘速決定。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。（編輯：李信寬）1070531

美使館微博公布中國人權報告...智慧飯店或奢華帳篷 特色住...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan