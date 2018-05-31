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〈電信三雄攻資安〉中華電攜中華資安衝刺業績 今年相

鉅亨網2018/05/31 17:12
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全球資安威脅急遽上升，中華電 (2412-TW) 透露，每個月平均遭到超過 1.5 億次的資安攻擊，內網連接到惡意網站達 1.5 萬次，可見得情況的嚴重，企業建立資安防護是相當重要的課題；中華電今 (31) 日攜手中華資安、Palo Alto Networks 推出防火牆新服務，數據分公司副總鄭鳴岡指出，目前已在六都取得超過 10 個資安防護相關標案，今年在資安營收年增率上看 5 成以上。

鄭鳴岡表示，台灣是資安的重災區，單靠企業內部防護已不足以應付多變且複雜的網路攻擊，需要將防線往前推至 ISP 端，由 ISP 在網路骨幹端攔截攻擊來阻絕威脅，同時要跟企業內部資安構成縱深防禦，透過多層次的防禦架構才能有效阻擋駭客攻擊。

中華資安總經理洪進福指出，台灣主要面臨五大類資安威脅，包含：勒索軟體威脅、DDoS 攻擊、IoT 物聯網裝置受駭、組織型駭客 APT 攻擊、駭客入侵竊取個資等，這些攻擊的共同特性是全都透過網路來進行攻擊。

中華電指出，根據預估，台灣今年整體資安投資金額年增 73%，其中，金融業年增 234%，服務業年增 127%，投資成長幅度相當高；鄭鳴岡表示，中華電已取得六都資安相關防護標案超過 10 個，去年資安相關營收年成逾 5 成，今年將可維持同樣的成長力道。

鄭鳴岡指出，目前資安收入包括長期租賃及一次性建置兩種，現以一次性建置較多，在 HiNet 新世代防火牆推出後，將進一步鎖定中小企業拓展業務，同時希望把客戶導入長期租賃模式，可望超過一次性建置的占比。

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