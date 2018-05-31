〈電信三雄攻資安〉中華電攜中華資安衝刺業績 今年相

全球資安威脅急遽上升，中華電 (2412-TW) 透露，每個月平均遭到超過 1.5 億次的資安攻擊，內網連接到惡意網站達 1.5 萬次，可見得情況的嚴重，企業建立資安防護是相當重要的課題；中華電今 (31) 日攜手中華資安、Palo Alto Networks 推出防火牆新服務，數據分公司副總鄭鳴岡指出，目前已在六都取得超過 10 個資安防護相關標案，今年在資安營收年增率上看 5 成以上。

鄭鳴岡表示，台灣是資安的重災區，單靠企業內部防護已不足以應付多變且複雜的網路攻擊，需要將防線往前推至 ISP 端，由 ISP 在網路骨幹端攔截攻擊來阻絕威脅，同時要跟企業內部資安構成縱深防禦，透過多層次的防禦架構才能有效阻擋駭客攻擊。