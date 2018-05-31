東華大學文學獎頒獎 吳明益讚花蓮寫作環境

「東華奇萊文學獎」以東部大山奇萊為名，是東華校園的文學年度活動，每年吸引眾多學生參與，啟發學生對寫作的熱情。花蓮作家王禎和的妻子為回饋花蓮，成立「王禎和青年文學獎助學金」，幫助學生實現文學創作與研究的理想。

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）東華大學奇萊文學獎暨王禎和青年文學獎助學金頒獎典禮今天在學校圖書館楊牧書房舉行，華文文學系教授吳明益說，花蓮有絕佳的寫作環境，距大山大海都近，希望大家多接觸文學。

吳明益的「單車失竊記」小說入圍2018曼布克國際獎，是台灣作家第一人。

他在會中邀請得獎學生上台朗誦他們自己得獎作品片段。他說，希望得獎者為自己作品發聲，取代累贅的致謝詞。

吳明益說，特別邀請藝術學院、環境學院老師擔任評審，因為文學不應只是在文學院內，也不是文學院內讀者認為精彩，才是精彩。

吳明益指出，這獎項特色是散文、現代詩、短篇小說每一組都會有一位評審是東華畢業的校友；學校培育的人才數量多，已多到可以每一屆換不同的評審，如散文組今年就請來獨立出版人陳夏民擔任，而這項傳統將會傳承下去。

東華大學奇萊文學獎已邁入18屆，今年不但調高獎金，也邀請張亦絢、吳繼文、楊佳嫻等知名作家、學者擔任評審，選出3組共15名得獎作品。其中短篇小說組首獎獎金新台幣一萬元，由華文文學系碩士班學生邱劭寧獲獎。

今年新設置高中組的新詩獎，由台中清水高中學生紀博議獲得首獎，高雄中正高中學生范嘉茵獲得評審獎。

吳明益說，樂見參賽作品來自全台各地，而花蓮擁有太好的寫作環境，他當初會到東華教書，就是看上10分鐘到太平洋、40分鐘可以上奇萊山，全台沒有一個校園這麼自在。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070531