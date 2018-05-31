虞戡平導演爆孫越幽默　陶大偉被整吃石頭便當

藝人孫越1日病逝，今（31）日在新店行道會美河堂舉行「孫越感恩會」，昔日搭檔全都現身致意，包含鐵三角張小燕、已逝陶大偉之子陶喆、好友張艾嘉、張清芳、王偉忠、李明依以及導演虞戡平等，虞戡平台上透露孫越「幽默之處」，他將老友陶大偉小心翼翼藏起的便當吃完，竟在便當裡放上石頭，讓陶大偉忍不住大罵。

虞勘平表示，「其實孫越是個很悶騷的人，他不是演電影，就是演喜劇，穿得最體面的，只有我拍的《孽子》，他說造型師替他設計一套很體面的衣服。」他還分享小故事，「尤其與陶大偉合作的時候，陶喆的爸爸不是小氣，是非常節儉的人，那時候陶大偉藏了自己的早餐，結果他去化妝時，孫越把它全部吃光了，放石頭，我們就在旁邊看，陶大偉化完妝，小心翼翼拿到角落，偷偷打開，一看臉都綠了，忍不住破口大罵。」他感性低語，「私底下的孫越，其實是非常幽默的一個人。」