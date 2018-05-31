中市議員告林佳龍背信圖利　市府：議員濫行訴訟

台中市議會國民黨團書記長李中、執行長顏莉敏以及羅永珍、楊正中、朱暖英、劉士州、賴義鍠等多位議員，今天上午聯袂至台中地檢署，按鈴申告台中市長林佳龍與臺中市交通局長背信與圖利，有負市民託付，且假公濟私，致令市庫短收。

台中市議會國民黨團書記長李中等人，針對台中市政府辦理花卉博覽會票務，市府與得標的三立電視公司簽訂契約中，有明顯違返預算法之處，今天至台中地檢署按鈴控告市長林佳龍、交通局長王義川涉嫌背信、圖利。對此，市府駁斥，議員未能了解事實真相，即濫行司法訴訟，令人遺憾，更盼議員勿為一己選舉之私，傷害台中花博。

李中指出，預算法第13條、第59條明文規定政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算；各機關執行歲入分配預算，應按各月或各期實際收納數額考核之；其超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。

李中表示，林佳龍與王義川明知預算法之規定，竟仍與得標廠商三立公司於票務服務案之契約內明載：「廠商所售出應解繳至市庫之售票收入，每張繳回120元。」之條款逕行收支互抵，不僅程序顛倒，且因無法確實掌握查核帳戶細目，明顯違反預算法。

黨團議員表示，台中市政府交通局送台中市議會法規小組審議備查之「臺中市2018臺中世界花卉博覽會門票收費標準」，不論是預售票或正式營運票價均無低於150元之情事，從最低的最早鳥票扣除市庫收入120元，三立公司收30元，廠商收益有兩成，直到正式營運的全票 350 元，扣除市庫收入120元，三立公司收230元，廠商收益達六成五。

李中又說，這不僅造成台中市政府市庫嚴重短少收入，更讓得標廠商三立公司，獲得不符比例原則之高額利益，顯然有圖利特定廠商之嫌。

針對國民黨市議員至台中地檢署提告花博票務違法，台中市政府交通局長王義川表示，大宗售票是國內外大型活動收入主要來源，花博大宗售票單價介於135至150元間，預估均值將低於146元，相較台北花博159元來得低。

交通局長王義川強調，廠商每張繳市庫120元外，需自行負擔售票通路費用及風險，相關規定都隨標案上網公告，任何廠商得標都依相同規範辦理，何來圖利之說？也沒有違反預算法的問題。市府強調，議員監督權利應予尊重，但對議員未能了解事實真相，即濫行司法訴訟感到遺憾，希望議員勿為一己選舉之私，傷害台中花博。