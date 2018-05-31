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中市議員告林佳龍背信圖利　市府：議員濫行訴訟

記者柳榮俊／台中報導2018/05/31 18:56
▲台中國民黨團書記長李中等人赴地檢署按鈴申告市長林佳龍圖利特定對象（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.31)
▲台中國民黨團書記長李中等人赴地檢署按鈴申告市長林佳龍圖利特定對象（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.31)

台中市議會國民黨團書記長李中等人，針對台中市政府辦理花卉博覽會票務，市府與得標的三立電視公司簽訂契約中，有明顯違返預算法之處，今天至台中地檢署按鈴控告市長林佳龍、交通局長王義川涉嫌背信、圖利。對此，市府駁斥，議員未能了解事實真相，即濫行司法訴訟，令人遺憾，更盼議員勿為一己選舉之私，傷害台中花博。

台中市議會國民黨團書記長李中、執行長顏莉敏以及羅永珍、楊正中、朱暖英、劉士州、賴義鍠等多位議員，今天上午聯袂至台中地檢署，按鈴申告台中市長林佳龍與臺中市交通局長背信與圖利，有負市民託付，且假公濟私，致令市庫短收。

李中指出，預算法第13條、第59條明文規定政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算；各機關執行歲入分配預算，應按各月或各期實際收納數額考核之；其超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。

李中表示，林佳龍與王義川明知預算法之規定，竟仍與得標廠商三立公司於票務服務案之契約內明載：「廠商所售出應解繳至市庫之售票收入，每張繳回120元。」之條款逕行收支互抵，不僅程序顛倒，且因無法確實掌握查核帳戶細目，明顯違反預算法。

黨團議員表示，台中市政府交通局送台中市議會法規小組審議備查之「臺中市2018臺中世界花卉博覽會門票收費標準」，不論是預售票或正式營運票價均無低於150元之情事，從最低的最早鳥票扣除市庫收入120元，三立公司收30元，廠商收益有兩成，直到正式營運的全票 350 元，扣除市庫收入120元，三立公司收230元，廠商收益達六成五。

李中又說，這不僅造成台中市政府市庫嚴重短少收入，更讓得標廠商三立公司，獲得不符比例原則之高額利益，顯然有圖利特定廠商之嫌。

針對國民黨市議員至台中地檢署提告花博票務違法，台中市政府交通局長王義川表示，大宗售票是國內外大型活動收入主要來源，花博大宗售票單價介於135至150元間，預估均值將低於146元，相較台北花博159元來得低。

交通局長王義川強調，廠商每張繳市庫120元外，需自行負擔售票通路費用及風險，相關規定都隨標案上網公告，任何廠商得標都依相同規範辦理，何來圖利之說？也沒有違反預算法的問題。市府強調，議員監督權利應予尊重，但對議員未能了解事實真相，即濫行司法訴訟感到遺憾，希望議員勿為一己選舉之私，傷害台中花博。

關鍵字台中國民黨團花博林佳龍圖利
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