NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼真的夠強　先發就敲二壘安打互聯網觀察報告：AI成下波大熱門8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美籍幼教師兼格鬥士種大麻 警攻堅逮人

中央社2018/05/31 17:16
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市一名美籍幼教英文老師「凱爾」涉嫌在南港住處種植大麻，警方獲報後，耗時近3個月跟監，因他也是業餘格鬥選手，昨天搜索時派出優勢警力攻堅，當場人贓俱獲、移送法辦。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第五隊今天舉行破案記者會，今年3月接獲情資，指稱有名外籍幼教英文老師涉嫌在北市南港區種植第二級毒品大麻，立即積極偵辦。

本案經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，由市刑大毒品查緝中心和偵五隊、市警局南港分局、刑事局偵查第三大隊及士林憲兵隊等單位共組專案小組，經長時間偵蒐，鎖定一名在內湖區兒童美語班任教的美籍教師「凱爾」涉有重嫌。

專案小組經長期跟監、埋伏，研判「凱爾」應該是在家裡種植大麻，便於昨天持士林地方法院搜索票到南港區福德路一帶執行搜索。

由於「凱爾」高大壯碩且愛好巴西柔術和自由搏擊，格鬥技巧高超，同時也是中華民國綜合格鬥協會業餘格鬥賽選手，警方不敢大意，派出市刑大精銳特勤小隊及優勢警力，共組攻堅小組強力執勤。

現場搜索時逮捕犯嫌「凱爾」，同時查獲大麻種植器具一批、乾燥大麻花毛重約95公克、大麻葉毛重約305公克、乾燥大麻葉毛重約16公克、大麻奶油（含容器）毛重約1152公克、大麻酒（含容器）毛重約411公克等贓證物。

全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄）1070531

金正恩接見拉夫羅夫 受邀訪俄羅宏碁電腦展強攻電競 6/...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan