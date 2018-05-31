失蹤6天！高職女被男友帶走　家屬見「分屍案」坦言害怕

家屬在臉書張貼尋人啟事，指出 17 歲就讀大慶商工的潘女自 26 日打工下班後就音訊全無，失蹤時身著墨綠色的拉拉熊上衣、藍色牛仔外套和灰黑色緊身褲，疑似被一起打工的吳姓男友帶走。

連日情殺、分屍案件頻傳人心惶惶！有家屬在臉書社團「彰化踢爆網」中急尋一名失蹤 6 天的 17 歲潘姓高職女，並指出潘女失蹤前被一名年約 16 、 17 歲的吳姓男友帶走，事後吳男面對潘女家屬的詢問閃爍其詞、滿口謊言，外加近日情殺、分屍案話題滿天飛，家屬不禁感到焦急，擔心失蹤的潘女已經遭到不測。

據悉，吳男家住南投魚池，家屬於潘女失蹤隔日曾聯繫上吳男，告知潘女失蹤消息，吳男表示願意到彰化幫忙找人，最後卻以各種理由推託並未現身。家屬並指控，吳男面對他們滿口謊言，甚至訊息不讀不回、關閉臉書；潘女則從離開上班地點後就下落不明，手機未開機、關閉臉書。

綜合媒體報導，潘母表示女兒向來什麼事都會向她訴說，未曾發生過這樣的事情，如今下落不明相當異常。今日下午潘女卻在手機 LINE 貼文寫下「我現在人在台北，只想一個人靜一靜，等我想通了就會回家，我現在在我朋友這裡，你們不用再擔心，我只是心情想放鬆而已，我的壓力那麼大，只想讓自己靜一靜，你們也不用去找我那個前男友了，我跟他沒有任何關係，拜託你們不要再去打擾他了，就讓我一個人靜一靜，等到我想回家，我就會回家了」，這段文字卻讓家屬懷疑是否為他人冒名所為。

家屬找不到潘女下落心急如焚，外加近日情殺命案層出不窮，讓潘母情緒近乎崩潰，憂心愛女已經遭到不測， Po 文尋求彰化、南投地區網友協助，警方目前也介入調查當中。



▲ 17 歲就讀大慶商工的潘女自 26 日打工下班後就音訊全無，疑似遭到一起打工的吳姓男友帶走，家屬擔心潘女已經遭到不測。（圖／翻攝自彰化踢爆網）



▲ 17 歲就讀大慶商工的潘女自 26 日打工下班後就音訊全無，疑似遭到一起打工的吳姓男友帶走，家屬擔心潘女已經遭到不測。（圖／翻攝自彰化踢爆網）