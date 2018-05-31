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資收場燃燒廢棄物被抓包　最高判5年徒刑

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/31 20:13
▲新北市環保局會同警方在三峽介壽路一帶查獲資收場正在大量燃燒垃圾廢棄物，將全案移送法辦。（圖／新北市環保局提供）
▲新北市環保局會同警方在三峽介壽路一帶查獲資收場正在大量燃燒垃圾廢棄物，將全案移送法辦。（圖／新北市環保局提供）

空汙問題嚴重，新北市環保局28日晚間接獲通報，三峽區介壽路一帶有露天燃燒廢棄物，稽查員隨即趕抵現場，會同警方當場查獲資源回收場正在大量燃燒垃圾廢棄物，最高將可處5年以下有期徒刑、得併科300萬元以下罰金。

環保局表示，露天燃燒屬於稍縱即逝的典型空氣汙染案例，汙染氣團可能會隨當下的風速、風向快速改變，因此28日晚間9點接獲民眾通報後立即趕往現場，並會同警察局三峽分局橫溪派出所共同追查，當場逮獲洪姓業者所屬的未具名資收場員工正在大量燃燒垃圾廢棄物，產生嚴重的空氣汙染。稽查員當場下令撲滅火源並清除燃燒灰燼及廢棄物，杜絕汙染擴散，員警也隨即以現行犯將汙染行為人帶往橫溪派出所製作筆錄、移送法辦。

環保局表示，三峽區溪東里常傳出空汙陳情案件，大多是空氣中出現不明異味，且無固定味道或時段，因此在稽查處理上相對棘手，因為民眾對味道的辨認眾說紛紜，而稽查員趕到現場時，汙染氣團也時常已隨風飄散，當下無法立即判定可能的汙染類型及來源。

環保局強調，空汙案件的處理，除仰賴稽查員專業素質及稽查技巧、科學辦案工具外，民眾提供資訊是否完整、通報是否即時，都是至關重要的因素，提醒民眾若發現汙染事件時，即時撥打1999市政服務專線，環保局將立即派員查處、打擊汙染。此外，也呼籲業者千萬不要心存僥倖，環保局將持續強力取締違規汙染業者，採嚴查重罰以阻止破壞環境行為。
 

關鍵字空汙資收場三峽環保局廢棄物
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