資收場燃燒廢棄物被抓包　最高判5年徒刑

空汙問題嚴重，新北市環保局28日晚間接獲通報，三峽區介壽路一帶有露天燃燒廢棄物，稽查員隨即趕抵現場，會同警方當場查獲資源回收場正在大量燃燒垃圾廢棄物，最高將可處5年以下有期徒刑、得併科300萬元以下罰金。

環保局表示，露天燃燒屬於稍縱即逝的典型空氣汙染案例，汙染氣團可能會隨當下的風速、風向快速改變，因此28日晚間9點接獲民眾通報後立即趕往現場，並會同警察局三峽分局橫溪派出所共同追查，當場逮獲洪姓業者所屬的未具名資收場員工正在大量燃燒垃圾廢棄物，產生嚴重的空氣汙染。稽查員當場下令撲滅火源並清除燃燒灰燼及廢棄物，杜絕汙染擴散，員警也隨即以現行犯將汙染行為人帶往橫溪派出所製作筆錄、移送法辦。