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缺地有解 平價產業園區用地新增396公頃

中央社2018/05/31 17:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部今天表示，前瞻計畫中的開發在地型產業園區計畫預期目標多已達標，其中設置平價產業園區所盤點可新增提供設廠面積達396公頃，業者最快可在明年中預登土地需求。

為解決產業缺地問題，經濟部負責推動前瞻基礎建設計畫─城鄉建設的開發在地型產業園區計畫，由工業局、中小企業處與加工出口區管理處分別執行。經濟部今天表示，自106年底受理申請至今，在地方政府積極參與下，依申請計畫來看，預期指標多已達標。

工業局負責強化工業區公共設施及設置平價產業園區補助，共已評選核列補助地方政府相關經費約132.97億元，包括提升既有65處工業區道路、排水、污水處理廠、滯洪設施、圖資管理系統、監測設施等公設水準外，也協助地方政府規劃提供產業用地。

除申設審查中及已核定開發中產業園區補助案外，各縣市政府規劃設置平價產業園區產業用地面積共新增約396公頃，為原本設定的128公頃目標的3倍，預估可增加年產值1584億元。

工業局副局長游振偉表示，若各地方政府採預登方式，業者最快可在明年中預登取得土地需求。

此外，加工處推動加工出口區高雄園區更新立體化工作，目前已完成基本設計及協議價購，預計7月公告遴選統包商，年底前動工。

中企處推動的城鄉特色產業園區補助，則由原本設定的20案增為24案，並將補助台南市創新育成基地計畫，將新營舊台南市議會改造為新創基地，預期創造周邊商圈商機3600萬元，創新技術媒合商機達1億元。（編輯：趙蔚蘭）1060531

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