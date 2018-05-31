缺地有解 平價產業園區用地新增396公頃

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部今天表示，前瞻計畫中的開發在地型產業園區計畫預期目標多已達標，其中設置平價產業園區所盤點可新增提供設廠面積達396公頃，業者最快可在明年中預登土地需求。

為解決產業缺地問題，經濟部負責推動前瞻基礎建設計畫─城鄉建設的開發在地型產業園區計畫，由工業局、中小企業處與加工出口區管理處分別執行。經濟部今天表示，自106年底受理申請至今，在地方政府積極參與下，依申請計畫來看，預期指標多已達標。

工業局負責強化工業區公共設施及設置平價產業園區補助，共已評選核列補助地方政府相關經費約132.97億元，包括提升既有65處工業區道路、排水、污水處理廠、滯洪設施、圖資管理系統、監測設施等公設水準外，也協助地方政府規劃提供產業用地。