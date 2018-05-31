這個神明很少見／花壇茄苳王公

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）保庇NOW在信天拜地求諸神保祐 別忘記「自然崇拜」的信仰一文中，已經有跟讀者們介紹過所謂的「自然崇拜」，其中的植物崇拜有提到樹神、樹頭公的祭祀，有些大樹不僅「百年樹人」還「古樹參天」，自然給人德高望重、莊嚴肅穆的感覺。

但如果你到了花壇茄苳王公廟，聽到「茄苳王公」很自然認為這廟就是拜樹頭公的，但左看右看卻又沒看到廟周圍有任何一棵百年老樹，怎麼這麼奇怪？