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這個神明很少見／花壇茄苳王公

保庇2018/05/31 17:03
這個神明很少見／花壇茄苳王公（圖／保庇）
這個神明很少見／花壇茄苳王公（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）保庇NOW在信天拜地求諸神保祐　別忘記「自然崇拜」的信仰一文中，已經有跟讀者們介紹過所謂的「自然崇拜」，其中的植物崇拜有提到樹神、樹頭公的祭祀，有些大樹不僅「百年樹人」還「古樹參天」，自然給人德高望重、莊嚴肅穆的感覺。

花壇茄苳王公廟主祀茄苳王公。（圖／文化資源地理資訊系統）
花壇茄苳王公廟主祀茄苳王公。（圖／文化資源地理資訊系統）

但如果你到了花壇茄苳王公廟，聽到「茄苳王公」很自然認為這廟就是拜樹頭公的，但左看右看卻又沒看到廟周圍有任何一棵百年老樹，怎麼這麼奇怪？

別緊張！其實你的反應沒有錯，花壇茄苳王公廟主祀的茄苳王公確實是樹頭公。根據廟方提供的資料可得知，由日本專業的林木專家考究發現，茄苳王公的來由可追溯回一千四百多年前，因為洪水氾濫有一棵茄苳樹苗漂流至廟的現址，後來落地生根、成長茁壯成一棵大樹。隨著這棵茄苳樹越長越大，人民便開始膜拜祂，使其成為這個地區的人民守護神。

茄苳王公廟陪祀的茄苳聖王。（圖／文化資源地理資訊系統）
茄苳王公廟陪祀的茄苳聖王。（圖／文化資源地理資訊系統）

清朝以前，已有信眾為茄苳王樹建廟立祀，嘉慶皇帝遊台灣時從鹿港登陸，出發沒多久正好途經茄苳王樹，嘉慶在樹下休息乘涼，臨走時遂將大樹賜名為「茄苳王公」。後來廟宇經歷幾次擴建，直到廟宇周遭道路需要拓寬，鄉民代表提議將茄苳王樹移植到別處，該代表表示晚上有收到茄苳王公的託夢要求興建新廟，新廟後於民國91年落成，香火鼎盛。

 

資料參考（多看多保庇！）：

王公廟－文化資源地理資訊系統
信天拜地求諸神保祐　別忘記「自然崇拜」的信仰

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字樹神樹頭公自然崇拜茄苳王公茄苳王樹茄苳聖王
三峽興隆宮十二婆祖　分工仔...

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