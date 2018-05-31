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科大畢業生發表英文論文 提升職場競爭力

中央社2018/05/31 17:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）宏國德霖科技大學應用英語系畢業生，發表全英文專題論文，包括童書創作，海內外實習體驗報告，兒童美語教學策略。學生須通過書面專題和雙師全英語口試，以提升畢業後競爭力。

宏國德霖科大應用英語系主任陳慧珠今天表示，應用英語系重視學生的畢業專題製作和發表，學生可依自己學習興趣與指導教授討論實務專題題目，因此專題範圍廣泛。

全英文專題論文發表在宏國德霖科大會展館會議廳舉辦，由指導老師黃文賢，和黃淑芬、王佩琳二名助理教授共同擔任提問及評審。

黃文賢今天說，歷年全英語畢業專題論文發表，畢業生穿上正式服裝，以流利的英文介紹說明畢業專題內容，成為在場觀摩的學弟妹學習的目標。

他說，今年畢業生專題有童書創作，海內外實習體驗報告，兒童美語教學策略。

專題論文發表主持人馬鈺婷表示，感謝系所開這門課與老師們的指導，為他們建立信心且自由發揮創意。她也喜悅完成自己的論文發表，讓她畢生難忘。

畢業生藍庭旭同學的母親蕭玉如也參加發表，藍庭旭兩年前是同校五專外語科畢業生，插大考取輔仁大學歷史系和東華大學英文系。當時藍母接受學校建議，讓孩子仍留母校直升二技。

蕭玉如感謝校方指導學生整體服裝造型、簡報姿勢、表情與眼神、音調，讓畢業生進入職場具有競爭力和適應力。（編輯：張銘坤）1070531

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