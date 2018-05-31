北港百年藝鎮計畫 獲前瞻補助

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）北港百年藝鎮風華璀璨，獲得文化部前瞻計畫核定新台幣1億1240萬元補助，執行再造歷史現場計畫，雲林縣政府今天表示，北港集雅軒等傳藝據點空間整備，將再現歷史記憶風貌。

雲林縣政府發布新聞，縣長李進勇指出，北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，以百年藝鎮與媽祖文化為核心，整合並串聯有形及無形文化資產，將推動傳統表演藝術及工藝的調查研究與記錄、保存技術與保存者在北港的發展歷史與文化脈絡、修復文物、傳習技藝、傳藝據點整備等。

李進勇表示，北港真人藝閣是百年藝鎮的代表之一，車上真人扮像吸睛之外，藝閣車周邊水車櫥窗的彩繪等傳統工藝也是焦點，這些也是再造歷史現場計畫要保存的重點之一。