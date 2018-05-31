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吳鳳科大溫馨樂齡　遞送社區樂活餐盒

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/05/31 20:39
▲社區耆老享用安全美味的溫馨餐盒。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.05.31）
▲社區耆老享用安全美味的溫馨餐盒。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.05.31）

吳鳳科技大學30日舉辦「樂活餐飲-社區共食及溫馨餐盒遞送活動」，由該校餐旅管理系老師杜孟家設計安全美味的四菜一湯，帶領著系上長照食安的學生提供給嘉義巿培元里社區耆老品嚐，主要讓大學生在過程中充分運用自身所學參與並服務區域，也實踐大學的社會責任，讓各區域居民都能感到大學存在的實質意義。

在老師的帶領下，吳鳳科大準備了有廣東炒飯、日式炸豬排、洋蔥炒蛋、麻婆豆腐、清炒青江菜及山藥雞湯的溫馨餐盒，前往嘉義巿培元里社區，在培元長青關懷協會理事長涂煌延及會員的協助之下，與參與活動的社區耆老分享。

涂煌延表示，該協會從今年4月即配合吳鳳科大大學社會責任計畫，積極在社區辦理多項樂齡活動，有喝咖啡聊是非的社區交誼環境營造；高齡健康生活飲食的銀髮族的養生保健之道、食農、食安議題；樂活餐飲（烘焙、健康飲調）；社區慶生與共食；健康體適能活動；深度地區性休閒景點介紹與實際旅遊及高齡桌遊共玩等活動，當地耆老參與十分踴躍，非常感謝教育部大學社會責任推動中心及吳鳳科技大學的協力。

該計畫主持人趙偉勛老師指出，此計畫約有50位來自吳鳳科大不同科系的學生，由參與計畫的各系所教師帶領，以跨系科、跨領域、跨團隊、跨校的結合力量，讓大學生在過程中可充分運用自身所學的專業，來參與並服務區域，讓各區域居民都能感到大學存在的實質意義，並透過由大學來帶動城鄉發展、促進文化振興、再造社區風華，創造在地價值。

趙偉勛說，如今論及老年人健康、照護與各類生活需求，不再僅止於疾病預後，已逐漸轉向生理、心理、社會、心靈上正向健康與全人健康的思維，以及追求生活品質，鼓勵老年人在逐漸老化的過程中，儘量經由身心靈健康活動的維持，降低高齡者的孤獨感，使高齡者能獨立自主，促進晚年生活品質與尊嚴。

關鍵字吳鳳科大長照樂活餐盒
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