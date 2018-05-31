統一發票3-4月千萬獎 有人超幸運只花5元

（中央社記者朱則瑋台北31日電）財政部今天公布3、4月統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共有15張，有民眾到新北市花新台幣5元加油，就中了千萬元大獎；也有民眾在便利商店花10元就中了200萬元特獎。

這次開出的15個1000萬元特別獎中，台北市占了3個，且全部都集中在大安區，消費內容分別為停車場停車、餐館買食物及繳交電信費；新北市也有3個，除了花5元加油的幸運得主外，其餘則在統一超商及麥當勞消費。

桃園市3個，分別是繳交天然氣費、家樂福購買紙張用品及華膳空廚購買食品；新竹縣、台中市、彰化縣各有1個，都是在便利商店消費；嘉義有1個，民眾在俗俗賣生活廣場花10元購買五金商品；高雄市則有2個，主要購買菸品、飲品及用品。