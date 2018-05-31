中租旗下合迪獲銀行團3年36億元聯貸 將支應營運週

中租 - KY(5871-TW) 今 (31) 日宣布，旗下合迪公司完成 3 年期新台幣 36 億元聯合授信案募集，中租 - KY 兼合迪公司董事長陳鳳龍表示，受惠於經濟景氣溫和擴張，該筆資金將用於支應合迪中期營運週轉所需，並拓展業務。

陳鳳龍表示，為了落實產業專精策略，合迪公司除了原本的營建機具之外，於 2012 年併入遊覽車、貨車的重車事業團隊，增加行銷通路及重車市占率；2014 年初再併入小車事業團隊，同年 8 月進一步成立車貸中心單位，新增小車電銷業務，在經營汽車融資業務上，提高整體獲利率。