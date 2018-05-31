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飛捷Kiosk系統搶觀光財 集團布局展實力

鉅亨網2018/05/31 17:42
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POS 系統廠商飛捷 (6206-TW) 今天表示，Computex 展中將推出新一代 POS 系統，以及客製化自助服務 Kiosk 系統，搭配人臉辨識功能，主打智慧零售、餐飲，並擴增到機場、飯店等觀光市場。飛捷期待未來結合集團子公司綜效，整合 POS 垂直供應鏈，並積極搶進醫療、工業自動化等新市場。

飛捷表示，將偕同旗下子公司羅捷與安捷系統參加 Computex，從 POS 系統、強固型與半強固型行動 POS、嵌入式 Box PC、平板電腦，以及客製化的服務 Kiosk 系統，展出完整的產品線，並針對行動與自助服務的需求提出解決方案。

飛捷表示，今年展出新一代的 POS 系統 POS 274，可以滿足零售餐飲等不同產業環境需求，行動 POS 系統則是幫助提高營運效率。

而客製化的 Kiosk 服務，是飛捷因應智慧服務趨勢而研發，搭配人臉辨識功能，從機場、飯店、超市、零售商店、餐廳的自助點餐、自助購票以及自助結帳等消費者行為發揮功用。

飛捷將在 6 月 8 日舉辦股東會，致股東報告書中提及，飛捷在 POS 設計、技術與發展製程開發等，皆有優異表現，並已取得國際 104 項專利。

飛捷指出，目前在 POS 產業出貨量維持全球第三大，與子公司英國系統通路整合商 Box Technologies (Holdings) 持續深耕在地客戶，擴增英國市場，供應鏈有效垂直整合；第二大事業體的工業用電腦，則將持續在醫療、工業自動化領域中搶攻市占。

展望未來，董事長林大成在報告書中提及，行動 POS 的興起與 POS 系統整合支付等應用持續發酵， POS 系統產品仍更廣泛被運用，未來結合子公司 Box Technologies (Holdings) 、普達系統、羅捷系統與安捷系統等，將持續發展品牌與新產品，讓集團布局更加完整。

飛捷 2017 年營收為新台幣 65.65 億元，年增 16.53%，毛利率 30%，較去年下降 4 個百分點，營益率 14.23%，稅後淨利 7.31 億元，每股純益 5.06 元。

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