竹縣長提名 部份藍委：打破提名規則恐臨挑戰

國民黨撤銷新竹縣長提名協調會所決議的全民調，讓提名方式及人選充滿變數。除了林為洲在社群網站臉書（facebook）發文說：「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？是，我被做掉了。」也有國民黨立委表達疑慮，立委柯志恩就說，當遊戲規則一打破，其實已經讓原本可贏的局，面臨更多的挑戰。

（中央社記者劉冠廷、王承中台北31日電）國民黨撤銷新竹縣長選舉全民調決定人選的決議，表態參選的國民黨立委林為洲能否獲得提名再添變數，他今天表示，會參選到底，力爭制度的程序正義。

也由於此決議，讓努力爭取黨內提名的林為洲，最終是否能代表國民黨參選，再添變數。林為洲今天在接受中央社訪問時說，從決定參選到昨天發生這樣的狀況，心情從高興能夠透過全民調的競爭，到了無力且遺憾的狀態，也讓他很難接受，所謂的程序正義與信賴保護原則跑去哪了。

林為洲回憶，決定參選後，負面的批評便開始從四面八方湧入，從批評他不是客家人、到稱他是藍皮綠骨、甚至說他人緣不好，與地方派系不好等，他可以理解這些批評，都是競爭所產生的，他作為民調的領先者要謙虛，因此很少反駁與解釋。

林為洲說，但上述的批評最終卻都成為了黨中央的顧慮，沒想到昨天中常會就通過了這樣的提案，讓他非常傻眼。面對接下來撲朔迷離的初選方式，林為洲表示，他會參選到底。

對於黨中央突然改變新竹縣長的初選辦法，不少國民黨立委也紛紛表達疑慮，國民黨立委柯志恩就向中央社記者說，黨中央當初就是要解決複雜問題才定出這樣的規則，現在卻因為新竹縣的問題太複雜，又要消除這規則，這邏輯無法一致；當遊戲規則一打破，其實已經讓原本可贏的局，面臨更多的挑戰。

不願具名的國民黨立委表示，提名方式可以很多元，但制度化是必要的，既然有制度，任何的提名制度，都應該顧及程序正義。

另一位不具名的國民黨立委則說，不要以為民進黨爛國民黨就一定好，重點是國民黨是否能重拾百姓對你的信心，百姓會關心國民黨中生代是否被打壓、黨是否又對派系低頭、以及黨的宮廷文化是否又凌駕程序，不要以為這只是一席新竹縣長的初選，其實影響的是人民對國民黨的觀感。（編輯：楊凱翔）1070531