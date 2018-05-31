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菲1/5人口貧困 世銀：需努力除貧

中央社2018/05/31 17:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）根據世界銀行本週公布的報告，雖然菲律賓經濟近年大幅成長，但仍有約1/5人口生活在貧困中，相當於2200萬人，政府必須努力除貧。

世界銀行（World Bank）在題為「讓貧民自成長中受惠：菲律賓貧困情況評估」的報告中說：「雖然經濟表現整體良好，但赤貧仍然很高，除貧的腳步緩慢。」

這份29日公布的報告說，菲國貧窮狀況近年來有所改善，從2006年的26.6%降至2015年的21.6%，主要得力於3大因素：農業以外的就業機會增加、政府實施的菲人家庭跨貧計畫，及海外菲律賓人匯款回國。

根據世界銀行資料，菲國2006年至2015年平均經濟成長率4.83%，但報告表示，菲律賓政府必須更積極作為，才能確保經濟成長的果實雨露均霑。

世界銀行經濟專家說，截至2015年，每10名菲律賓人只有不到1人脫貧成為中產階級，但每10名菲律賓人當中卻有超過1人有重新變為貧民的危險。

這位專家表示，菲國除貧腳步緩慢的原因包括：農業生產力不佳、製造業不足以吸收打算脫離農業的勞工、所得分配不均及天災人禍頻繁等。

世界銀行建議，如果菲律賓想在2040年成為中所得國家，政府應努力為技術勞工和非技術勞工（體力工）創造更多就業機會、提升基本教育品質及中學生畢業率、改善災難管理系統，和提高生產力。

菲國貧民多居住在鄉村且依賴農業維生，且全國2/5貧民住在南部的民答那峨島，如果能協助民答那峨島居民脫貧，對菲律賓會有很大助益，專家建議政府應增加對民答那峨島投資，並嘗試解決政治社會衝突。

世界銀行也提到，菲律賓政府有必要把衛生保健服務納入除貧努力之中，並加強宣導執行家庭計畫。

菲律賓政府推出「願景2040」（AmBisyon 2040）與「2017-2022菲律賓發展計畫」兩大策略性除貧藍圖，期望能在2020年把菲國的貧窮人口縮減到13%至15%。

報告說，世界銀行表示，菲律賓在堅實的經濟基礎之下，有著快速除貧的良好條件，眼前的挑戰是如何提供更多經濟機會，讓更多民眾得到更高且穩定的收入。（編輯：郭中翰）1070531

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