NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈「康熙」合體新節目　首邀主持天后殺女師逃死　宅神：加害者被捧手心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
社會

悚！台大女慘遭分屍剃頭　哥哥曝離不開渣男原因

社會中心／新北報導2018/05/31 18:02
▲悚！台大女慘遭分屍剃頭，哥哥曝離不開渣男原因。（圖／翻攝自臉書）
▲悚！台大女慘遭分屍剃頭，哥哥曝離不開渣男原因。（圖／翻攝自臉書）

擔任健身教練的朱峻穎，日前將台大畢業的黃姓女友殺害後，將她分屍埋在社區花圃，最後畏罪自殺。黃女哥哥近日再度在臉書「爆料公社」怒控朱男父母十足包庇、多次說謊，更曝光妹妹和朋友的 LINE 對話截圖，指出朱男不僅囚禁她不讓她回家，還會勒索要錢甚至動粗，行徑惡劣。


▲黃女哥哥曝光黃女和友人的對話，怒控朱男不僅施暴，還會勒索要錢。（圖／翻攝自爆料公社）

從對話可見，黃女向友人哭訴「我跟ＸＸ有了戲劇化的發展，他凌晨聊天突然暴怒，我付了他一萬五，四點多離開他家。」朱男更將 2 個人的花費、一堆雜費通通算在黃女頭上，威脅她若是要離開，必須把所有錢通通還他，讓黃女不知道該如何是好，無奈求助「他就流氓啊！超恐怖，在那邊飆髒話摔東西」、「超級傻眼，連普通聊天開玩笑他都可以生氣，我講話他也一口咬定我在說謊。」

黃女哥哥事後問該名友人，為何妹妹都沒跟他提起此事，對方則回「因為你妹知道，如果讓你知道，她可能就完蛋了」，並解釋朱男在施暴後，會立刻安撫「打完就會跟你說，我不會再打你了對不起，我是因為真的很愛你，所以才很生氣」，也因此黃女才會一而再再而三選擇原諒，怎料卻是不斷惡性循環。


▲黃女友人透露，朱男施暴後，會立刻發誓「我不會再打你了對不起，我是因為真的很愛你」，才會讓黃女一再選擇原諒。（圖／翻攝自爆料公社）

此外，該名友人更提到，朱男打人都是徒手「他會用手鐲敲你的頭，用拳頭灌你的肚子」，甚至囚禁黃女不讓她回家。至於黃女為何還能正常上班，友人則說「可能就是因為他需要你妹的薪水」，聽來令人毛骨悚然。

關鍵字分屍情殺爆料公社施暴恐怖情人勒索
高職女失蹤6天　家屬見分屍案崩潰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan