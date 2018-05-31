悚！台大女慘遭分屍剃頭　哥哥曝離不開渣男原因

擔任健身教練的朱峻穎，日前將台大畢業的黃姓女友殺害後，將她分屍埋在社區花圃，最後畏罪自殺。黃女哥哥近日再度在臉書「爆料公社」怒控朱男父母十足包庇、多次說謊，更曝光妹妹和朋友的 LINE 對話截圖，指出朱男不僅囚禁她不讓她回家，還會勒索要錢甚至動粗，行徑惡劣。

從對話可見，黃女向友人哭訴「我跟ＸＸ有了戲劇化的發展，他凌晨聊天突然暴怒，我付了他一萬五，四點多離開他家。」朱男更將 2 個人的花費、一堆雜費通通算在黃女頭上，威脅她若是要離開，必須把所有錢通通還他，讓黃女不知道該如何是好，無奈求助「他就流氓啊！超恐怖，在那邊飆髒話摔東西」、「超級傻眼，連普通聊天開玩笑他都可以生氣，我講話他也一口咬定我在說謊。」

黃女哥哥事後問該名友人，為何妹妹都沒跟他提起此事，對方則回「因為你妹知道，如果讓你知道，她可能就完蛋了」，並解釋朱男在施暴後，會立刻安撫「打完就會跟你說，我不會再打你了對不起，我是因為真的很愛你，所以才很生氣」，也因此黃女才會一而再再而三選擇原諒，怎料卻是不斷惡性循環。



▲黃女友人透露，朱男施暴後，會立刻發誓「我不會再打你了對不起，我是因為真的很愛你」，才會讓黃女一再選擇原諒。（圖／翻攝自爆料公社）

此外，該名友人更提到，朱男打人都是徒手「他會用手鐲敲你的頭，用拳頭灌你的肚子」，甚至囚禁黃女不讓她回家。至於黃女為何還能正常上班，友人則說「可能就是因為他需要你妹的薪水」，聽來令人毛骨悚然。