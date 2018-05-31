台北電腦展新創特展 展覽規模創新高

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台北國際電腦展將於6月5日起登場，其中新創特展InnoVEX於6月6日啟動，將有來自21國388組團隊與會，展覽規模再創新高，預計吸引逾1.8萬名專業參觀者。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於6月5日至9日在台北盛大展出，共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年台北國際電腦展有來自30個國家、1602家廠商參展，使用5015個展位。

其中新創特展InnoVEX將在6月6日到8日盛大舉辦，公會表示，將有來自21國388組新創團隊共同與會，比去年成長超過4成，展覽規模再創新高，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者。