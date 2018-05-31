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中央社

健保APP補辦健保卡超方便 7天破萬人申請

中央社2018/05/31 17:48
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北31日電）每次皮夾掉了，四處奔波補辦證件耗時又麻煩。健保署日前推出快速認證功能，只要用手機下載APP就能輕鬆補辦健保卡，還能免費寄到家，短短7天內就有超過1萬人申請。

衛生福利部中央健康保險署民國101年起推出「健保快易通APP」，可以查詢自己的「健康存摺」、健保資料等，不過因認證程序繁瑣，除了要準備戶口名簿、讀卡機，還要安裝電腦元件，讓許多人還沒申請就先放棄。

歷經6年多，健保署長李伯璋最近召開記者會，宣布自5月下旬起新增「手機快速認證」，只要有智慧型手機和健保卡後4碼卡號，就能輕鬆取得健保認證，還能註冊「健康存摺」，掌握自身就醫情形和用藥狀況。

根據健保署統計，101年11月至今年5月15日，健保快易通APP共累積46萬次下載量，但手機認證推出不到半個月，已有將近8萬次下載量。

健保署企劃組副組長王復中說，民眾除了可以利用這款APP進入「健康存摺」查詢就醫資料，也可以利用「行動櫃檯」，查詢個人健保資料，包括申請停保、復保、查詢欠費，換工作時也可以查詢在保記錄，確保自身權益。

更重要的是，民眾的健保卡若不慎搞丟或損毀，也可以直接利用健保APP線上申辦，只要填寫基本資料、上傳大頭照並線上繳納新台幣200元工本費，就可選擇臨櫃領卡或免費掛號寄到家，約一週內就能收到新卡。

王復中指出，新認證方式推出以後，短短7天內已有破萬人利用APP補辦健保卡，若以每年因遺失、損毀、想換照片而補辦健保卡的人數推估，預計一年將有約120萬人次受惠。（編輯：陳清芳）1070531

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